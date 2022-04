Asier Etxeandía confiesa, en su despedida de ‘Sky Rojo’, que se ha enamorado de Romeo

Sky rojo es una de esas series que impactan por la crudeza con la que enfrenta algunas problemáticas y lo extremo de sus personajes, uno de ellos, Romeo, al que da vida Asier Etxeandía.

Un proxeneta, dueño de un club, que se enamora de una de sus chicas que acaba traicionándole. Su maldad y falta de compasión han sido más que evidentes en las temporadas que hemos podido ver.

Habrá nueva y última temporada. Y gracias a Asier sabemos que ya han terminado de rodarla. Él ha querido dedicarle unas emotivas palabras a su personaje del que reconoce que se ha enamorado.

Enamorado de Romeo

“Hoy ha sido mi último día de rodaje de @skyrojo, aún no me he despedido de Romeo como se merece creo que llevaré conmigo su dolor y sus pecados para siempre, es lo que tiene enamorarse”, reconocía en sus redes sociales.

Y como suele ocurrir cuando se llega a este momento de despedidas, no ha querido pasar la oportunidad de mostrar su agradecimiento. “Gracias @vancouvermediaproducciones por dejarme crear a mi manera, y darme un personaje tan acojonante como Romeo, y escribir algo tan bestia y tan bueno”, reconocía.

“A todo el equipo que ha luchado y sufrido un rodaje siempre duro y difícil buscando la excelencia, a mi gente de Makipelu y Vestuario con los que siempre hago cuchipandi, gracias por cuidarme, pero sobre todo a mis sagrados compañer@s que se han dejado la piel haciendo escenas y transitando emociones imposibles, generosos y valientes”, continuaba teniendo presentes a compañeros como Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Lali Espósito, Yany Prado, Enric Auquer, Tiago Kadú, Niko Verona e Iván Yao.

Y por supuesto, no se ha olvidado de “todas las chicas valientes del club que con su entrega han contado una historia terrible pero hermosa”.

Palabras que le han hecho ganarse el cariño de sus compis. “Eres el compañero soñado, querido @asieretxeandia. Tu talento y tu generosidad no tienen límite. Y el Romeo que has creado es uno de los mejores malos que he visto nunca. Bravo. Bravísimo. Te adoro ❤️🙌”, le contestaba Verónica Sánchez.