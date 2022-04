'Mr. Bad Guy': la aventura en solitario de Freddie Mercury lejos de Queen que no salió bien

"Tenía muchas ideas a punto de estallar y había muchos territorios musicales que quería explorar y que realmente no podía hacer dentro de Queen". Estas fueron las explicaciones que Freddie Mercury ofreció en el momento en el que se decidió por emprender una carrera en solitario. Fue con la publicación de Mr. Bad Boy, ideado y lanzado en un descanso con la banda en 1985, en un momento de fricciones internas y ganas de avanzar con su proyecto personal.

El trabajo de Mr. Bad Guy comenzó en 1983 y el perfeccionista Mercury tardó casi dos años en completarlo. Escribió las 11 canciones del álbum, cantó las voces, tocó el piano y el sintetizador, arregló la orquestación y trabajó minuciosamente con los ingenieros de sonido para obtener el sonido que quería durante las sesiones de grabación en Munich.

Comienza con la sencilla canción de baile Let's Turn It On, que precede a Made In Heaven, tema que inicialmente iba a ser el título del disco antes de que se decidiera por el nombre final. I Was Born To Love You, la tercera pista, fue lanzada como el primer sencillo y alcanzó el número 11 en el Reino Unido, un lugar que supo a poco a Mercury. El tema Man Made Paradise había sido originalmente elegida para el álbum Hot Space de Queen de 1981.

Mercury dijo que tenía que mostrar "cierta cantidad de disciplina" y resistir la tentación de pedirles a sus compañeros de Queen que tocaran en el álbum, para demostrar que realmente se estabaalejando" de la banda. En cambio, escogió una variedad de talentosos músicos locales de Munich para que tocaran junto a él.

Freddie Mercury - I Was Born To Love You (Official Video Remastered)

Una de las canciones clave de Mr. Bad Guy es There Must Be More To Life Than This, que según Mercury fue lo más cercano que escribió a una canción con mensaje. "Es una canción sobre personas que se sienten solas", explicó el vocalista. "Básicamente es otra canción de amor, pero es difícil llamarla así porque abarca otras cosas también. Todo tiene que ver con por qué la gente se mete en tantos problemas. Es principalmente eso, pero no quiero insistir demasiado en eso. Es solo una de esas canciones que tuve por un tiempo", continuó.

Mr. Bad Guy en su conjunto es una amalgama interesante que mezcla de estilos musicales: rock, disco, dance, pop y un toque de reggae. El cantante siempre se mostró complacido con las baladas que había escrito, algunas de ellas "frívolas e irónicas", según su punto de vista. Eligió Love Me Like There's No Tomorrow, escrita en el momento de un romance con la actriz austriaca Barbara Valentin, como uno de sus temas favoritos de su trabajo en solitario. "Fue algo muy personal. Lo escribí en cinco minutos y todo encajó en su lugar. Fue muy emotivo, muy fuerte. Me encanta esa canción", reconoció.

Queen: Roger Taylor, Brian May, Freddie Mercury y John Deacon, posando en Munich en 1984. / Fryderyk Gabowicz/picture alliance via Getty Images

Está claro que Mercury puso su alma en el proyecto, y Mr. Bad Guy refleja la diversidad de su personalidad. Mercury creía que su álbum en solitario, que se lanzó el 29 de abril y se convirtió en disco de oro, proporcionaría un "tiro en el brazo" para su regreso a trabajar con Queen. Así resultó. Menos de tres meses después del lanzamiento del álbum, la banda arrasó en Wembley y en el mundo con su superlativa actuación en el Live Aid.

Después del éxito comercial pero el fracaso de la crítica que fue Mr. Bad Guy, Mercury siguió grabando otro álbum en solitario, pero esta vez con un compañero diferente: el cantante se asoció con la soprano Montserrat Caballé para su segundo álbum clásico. Originalmente inspirado por la decisión de albergar los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, Mercury abandonó su música pop y rock por un álbum de duetos clásicos con uno de sus ídolos operísticos.