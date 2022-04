Camila Cabello se convierte en Número 1 Global de LOS40 con ‘Bam Bam’ en España y América Latina

Camila Cabello ha demostrado que su talento es capaz de traspasar fronteras. La artista cubana ha hecho historia en la Lista de LOS40 gracias a Bam Bam, la canción incluida en su nuevo álbum, Familia.

Este 30 de abril, su colaboración con Ed Sheeran se convierte en Número 1 Global. No solo ocupa la primera posición de la Lista de LOS40 en España. Se convierte simultáneamente en la artista más importante también de las listas de LOS40 en México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Guatemala.

Bam Bam es la segunda colaboración que publican Camila y Ed. La artista participó en el cuarto álbum de estudio del británico: No. 6 Collaborations Project en la canción South Of The Border. Pero años más tarde han querido volver a unir sus voces en el que ahora se ha convertido en un hit internacional.

La canción trae una letra cargada de inspiración y reflexiones. Habla de aprender a sobreponerse ante las adversidades y también de aceptar que las cosas vienen y van. “Así es la vida, sí” es una de las frases que forma parte de su estribillo y hace referencia a uno de los dichos comunes que más repite su madre. Este significado se engloba dentro del concepto del disco Familia, protagonizado por los elementos de la herencia, el amor y la soledad.

Una última curiosidad al respecto de Bam Bam está relacionada con su composición. La comida que inspiró a Camila Cabello y Ed Sheeran mientras escribían su letra fue un burrito. Este plato típico de la gastronomía mexicana forma parte del origen de este éxito.

El de Camila Cabello es un hito que muy pocos artistas han logrado. Alejandro Sanz y Alicia Keys con Looking For Paradise en 2009 y Shakira con Waka Waka en 2010 son otros de los creadores que llegaron al Número 1 Global de la Lista en todos los países en los que está presente LOS40.

Enhorabuena a Camila Cabello y Ed Sheeran por este Número 1 Global.