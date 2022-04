Samuraï presenta el primer sencillo, “Entre Tejados”, de su nuevo EP

Samuraï, la joven artista madrileña, lanza su nuevo single al que ha llamado Entre Tejados. Se trata de la primera canción de su último EP, Lo que no te cuentan, que viene cargado de temas dedicados a lo que no nos cuentan, o, mejor dicho, no nos quieren contar sobre el amor.

Entre Tejados nos traslada a la sensación de tenerlo todo bajo control, un sentimiento que a la larga se puede convertir en obsesión. Es por ello, que la cantante se convierte en una trapecista que busca el equilibrio perfecto entre una composición frágil y delicada, pero, a la vez, fuerte y festiva. Un mundo de emociones dentro de una sola canción que nos va a hacer temblar.

El lanzamiento de esta nueva canción no viene sola, trae consigo también el videoclip, producido por Take A Nap y dirigido por Edu Montes. En él, el skyline de Madrid (con el piruli, las cuatro torres y sus característicos tejados) arropan a una Aroa divertida y reflexiva, que está al borde del precipicio.

La cantante ha reconocido que son aquellas “letras que ha escrito y tachado con rabia” la inspiración y el alma de su nuevo proyecto, con el que tanto cariño ha trabajado. Esto ya lo demostró en su primer EP, Tirando Balas, que superó los dos millones de views. Un sonido fresco, con destellos de electrónica y una letra muy pegadiza fue lo que hizo a Samuraï una de las jóvenes promesas de la industria musical.

Lo Bonito, el proyecto que sacó en enero ya demostraba una artista con altas posibilidades de entrar muy fuerte en las listas. Con Sin Freno, una de las canciones que pertenecías a este trío de hits sobre el amor, la artista reconocía que, “hay mucho amor y muchas punkarradas”. También con Tirando Balas, caracterizado por ser un pop alternativo, con presencia del bajo y la batería, pero siempre con la voz como protagonista.

El estilo que Samuraï arrebata de los 2000, y la sinceridad que recorren sus letras, permanece intacto en todas las melodías que ven la luz y que consiguen atravesar nuestros corazones. No os olvidéis de este nombre, porque la cantante trabaja duro y poco a poco se va haciendo hueco en el mercado, sorprendiendo a sus fans y al nuevo público que la descubre.