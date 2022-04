Omar Montes tiene que ser atendido por los médicos por su reto en ‘El Desafío’

El Desafío lo volvió a hacer y otra noche más se coronó con un programa repleto de sorpresas. Uno de los momentos más inesperados lo protagonizaba Maria Pombo con Hombres G, que se convertía en artista por un día. El otro momento más expectante de la noche llegaba con la prueba de Omar Montes con la que demostró un gran afán de superación. El artista sorprendía en el plató de El Desafío con un reto muy peligroso en el que tenía que quemarse a lo bonzo y con el traje en llamas, tenía que atravesar por lo menos tres puertas de cristal, que debía romper con un utensilio especial. Omar Montes padece de asma y, por tanto, esta prueba ya tenía un handicap para él.

Finalmente su enfermedad le acabó pasando factura. Montes tuvo que ser atendido por los médicos tras su reto. Así lo comentó él mismo cuando el jurado valoró su actuación y Juan del Val solo le puso un 4, algo que no gustó del todo al artista. "Ellos sabrán, respeto su decisión pero me la he jugado fuerte. He puesto en peligro mi salud. Me han estado media hora poniendo oxígeno, lo he pasado fatal y casi me mandan al hospital", explicó refiriéndose al jurado de 'El Desafío'.

¡INCREÍBLE! @omarmontesSr añade más dificultad a su desafío y consigue convertirse en el hombre antorcha #ElDesafío7 pic.twitter.com/E04Yb7uXSD — El Desafío (@eldesafioA3) April 29, 2022

Pero Omar Montes no solo fue atendido por los médicos por su problema en los pulmones sino que también tuvo que curarse las quemaduras que se hizo en la espalda. "Me han curado las quemaduras bien, por eso no hay problema. He ensayado mucho, y me la he jugado y lo he dado todo en esta prueba jugándome la salud. Os respeto y os tengo cariño, pero suspender con un 4...", expresó contundentemente Omar.

Santiago Segura ponía remedio

Despues los miembros del jurado continuaron valorando al resto de concursantes y por primera vez, hubo un empate de puntos entre Juan Betancourt y Jesulín de Ubrique, convirtiéndose en los posibles ganadores de este nuevo programa El Desafío.

¡@omarmontesSr consigue la máxima puntuación y se proclama ganador del séptimo programa de ‘El Desafío’! #ElDesafío7 pic.twitter.com/WaFqWWK8sU — El Desafío (@eldesafioA3) April 29, 2022

Sin embargo, para sorpresa de todos los presentes y de la propia audiencia, Santiago Segura usaba el botón de la injusticia y regalaba 5 puntos a Omar Montes convirtiéndole en el ganador de la noche. Con esto conseguía que sus compañeros, Juan Betancourt y Jesulín de Ubrique no se convirtieran en los vencedores de la noche.