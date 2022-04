Acru: “Ojalá el freestyle pueda madurar para salir de ciertos estigmas”

Los amantes del freestyle saben perfectamente quién es Acru. El artista argentino comenzó a mostrar su talento en las competiciones de batallas de gallos. De hecho, forma parte de la historia del tan popular Quinto Escalón de Argentina, el evento que ha visto crecer a Duki y Paulo Londra, entre otros.

Acru ha sido uno de ellos. Y es que aunque esta competición ya no exista, ocupa un lugar muy importante en el corazón de todos de los que la disfrutaron. LOS40 Urban hemos charlado con nuestro protagonista para conocer si le gustaría que volviese El Quinto Escalón, cómo ve la escena de la música en Argentina y cómo vivió el freestyle que protagonizó con Duki sobre el escenario del festival Lollapalooza de este año.

Pregunta: La escena de la música en Argentina está en auge. ¿Cómo estás viviendo el éxito de los artistas de tu país?

Respuesta: Yo la verdad que estoy muy contento con las cosas que están pasando con los artistas argentinos. Creo que hay muchos jóvenes que están muy enfocados, poniéndole mucha energía diaria cada uno en su género, con su estética, su decir. Pero hay un carácter en común que creo que es mucho trabajo y disciplina y eso me enorgullece. Ahora más que nada en este viaje, que es quizás el primer viaje que estoy haciendo a nivel internacional y tan lejos de casa, tomo noción de lo que ha pasado en estos tres años con Argentina y cómo me hablan de cómo perciben la música de allí, el encare, el enfoque. La verdad que es increíble, es valioso. En España también están haciendo las cosas muy bien y tiene gente muy talentosa. Acompañando a los artistas locales y a la gente de aquí es como se hace crecer la música del lugar de uno y creo que Argentina estos últimos años le dio una revalorización a su propio lugar, entonces creo que ese enfoque permite ese desarrollo.

Pregunta: Has estado con Duki en el Lollapalooza. Han descrito lo vuestro como "un free histórico". ¿Cómo recuerdas ese momento?

Respuesta: Fue muy bonito. En lo personal a mí me significó bastante porque con Duki hemos compartido en distintos momentos y hoy en día de repente estaba en el escenario del Lollapalooza y me acordaba de cuando nos cruzábamos en las competencias, en los eventos de plaza, en San Telmo por las noches. Y fue como 'fuah, qué locura que vivimos estos momentos hace un par de años y ahora estamos en estos momentos donde cada uno está en su búsqueda, en su música, en su arte, pero transitándolo bien, entregados'. Para mí es muy lindo. Creo que Duki, más ahora con el paso del tiempo, todavía ganó más noción de lo importante que ha sido para la música de Argentina, las formas que él tiene, su sonido. La verdad que ha crecido. Ha aprendido mucho, ha madurado mucho en su arte con su trabajo. Creció haciendo la música como todos los pibes, entonces reencontrarnos en estos momentos siendo más grandes, con más entendimiento y pudiendo compartir es increíble. Y que la gente nos reciba así... Tipo un artista como Duki que viene con el impacto que tiene en el trap y en este momento en el reggaeton y yo que vengo desde la línea del rap tan arraigado... Entonces creo que es valioso que se pueda entender. Hoy en día la música no tiene fronteras y vibrar con la música, con el arte... Es un gusto romper esa barrera con él.

Pregunta: Ambos venís del Quinto Escalón. ¿Te gustaría que volviese esta competición?

Acru y Duki tirandose unas rimas



Buenas noches a todos pic.twitter.com/5QRgeLaFpa — Mejores Rimas (@MejoresRimass) March 21, 2022

Respuesta: Bueno, yo creo que sí estaría bueno que pudiese volver y que le permita espacio a gente nueva. Hay mucha gente y mucho talento también en Argentina que no se ha descubierto, no se le ha dado el lugar todavía por momentos. Ojalá que El Quinto Escalón, si volviera, pudiera darle espacio a nuevos improvisadores, a nuevos artistas, a nuevos freestylers. Creo que estaría buenísimo para seguir ampliando el espectro y que sigan apareciendo artistas. Pero por algo habrán decidido también dejar de hacerlo, y que si volviera que sea en un mejor sentido también a nivel de ejecución. Creo que estamos más grandes todos y que esta música la vamos entendiendo cada vez más todos colectivamente y ojalá que el freestyle también pueda madurar para salir de ciertos estigmas en los que a veces cae como, no puntualmente El Quinto Escalón, hablo en general, de la homofobia, el racismo, esas cuestiones, lo misógino que a veces también es el freestyle. Ojalá pueda madurar, y que si El Quinto Escalón volviese que lo hiciese con un crecimiento en esa área. En cualquier evento creo que ahí está el quiebre, pero cualquier evento grande necesita artistas nuevos, gente fresca y entregada y también una línea de madurez de organización en esos aspectos.

El artista también nos habló de Bizarrap, del impacto que ha generado en la música, de su session con él y de la de Paulo Londra.