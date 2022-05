De Lola Índigo a Mau y Ricky: los bailes más virales en TikTok

TikTok se ha vuelto una de las aplicaciones con más visitas y me gusta de nuestra sociedad. Divertida y con los mejores bailes ¡es que lo tiene todo! Por esto hoy te traemos los trends que no paran de salir en Para Ti y que deberías aprendértelo para triunfar tú también en esta app.

Dentro del top 5 de canciones con más éxito nos encontramos con Mujeriego de Ryan Castro, que a pesar de no tener un baile establecido, a la gente le encanta el buen rollo que da con solo escucharla, sobre todo si lo haces en dueto con tus amigos para ver quién es el que mejor baila.

En el puesto 4 está Prende la Cámara, de Mau y Ricky, que son los primeros en hacer el trend de su canción en diferentes lugares. El baile pegadizo que mucha gente intenta, pero no consigue por la velocidad de la canción. A pesar de todo, a la gente le encanta y no para de subir videos etiquetando a los artistas, que responden haciendo duetos a sus fans.

Anitta está en el top 3 de éxitos con su famoso baile de un concierto donde bailó en el suelo para todo su público. Pues este se ha convertido en uno de los trends más famosos porque todo el mundo quiere intentarlo en su casa, gente de todas las edades se tira al suelo para bailar al son de Envolver.

En el puesto 2, llegando al final nos encontramos a Danny Ocean con Fuera de mercado. Como dice la canción “mueve tu cuerpo” y eso es lo que ha hecho todo tiktok, sacar su lado más bailarín, ponerse las pilas para no quedarse atrás y grabar este tema que tanto se ha escuchado.

Y en el Top 1 tenemos a ¡Lola Índigo!, que desde que sacó Toy Story no para de crecer y tener duetos con sus mayores fans. Ya tiene once millones y medio de videos etiquetando una parte de la canción, la que está causando tendencia y no paramos de escuchar en todas las redes sociales con el clásico “Si tú me miras me muero”.

Ahora que ya sabes las principales canciones que están de moda este mes, saca tu móvil y el bailarín que llevas dentro y ¡elige un tema!.