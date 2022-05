Entrevista a Acru: “Un artista de España que la está rompiendo va a estar en mi nuevo disco”

Las rimas de Acru se han convertido en la banda sonora de miles y miles de personas en todo el mundo. La música es, sin duda, parte fundamental de su vida. Comenzó regalándonos su improvisación en competiciones como es la de El Quinto Escalón y desde entonces se ha convertido en la inspiración de las nuevas generaciones.

También nos ha deleitado con su talento en las canciones. Con sus discos Origen y #Anonimato ha compartido con sus fans sus propias historias. Pero ahora el artista va a regresar con más. Eso es lo que hemos descubierto en la charla de Acru con LOS40 Urban.

Asegura que son tres veces las que ha venido a España, pero que ésta última lo hace por una razón muy clara: la creación de su nuevo disco. "Venimos para producir parte del tercer disco y colaborar con distinta gente a la que admiro y tengo muy buena energía y con la que vengo hablando desde hace rato. Por suerte pude hacerme el espacio para venir a pasar aquí un mes y vivirlo lo mejor posible", explica.

"Generalmente no suelo avanzar nada antes de que las canciones ya estén cerradas al cien por ciento porque la vida y los gustos también se mueven, pero sí puedo decir que aquí me recibieron increíble, tanto la gente en la calle como los mismos artistas. Es increíble la energía, la buena onda, lo que pasa en el estudio, la actitud que se tiene con respecto a nuestra llegada. Para mí es súper valioso. Tengo un par de amigos aquí que la rompen y con los que creo que voy a poder hacer una música increíble. Alguno que otro va a estar en el disco. No quiero adelantarlo pero si todo sale como tiene que salir, hay un artista de aquí de España que la rompe que va a estar. Y después hay varias colaboraciones para proyectos de gente de aquí y singles que van a ser una locura", añade.

Sobre este nuevo álbum de estudio, el argentino tiene claro que ha sido un "proyecto súper desafiante". "Creo que es el que mejor he desarrollado como MC. Me agarra en un momento más maduro. Cada disco tiene su magia, su cuestión única, su momento en el que se ha creado. Así que para mí es una locura. Todos los temas son súper conceptuales. Tienen un porqué, una estética. Tienen una micro historia. Es un disco que tiene capítulos sobre la luz, la vida, la ansiedad, la muerte, la traición. Creo que han sido capítulos de la vida de los que todavía no pude hacer canciones. Tienen además una musicalidad súper interesante. Creo que es el poryecto que más mimado tengo y que ojalá que cuando salga puedan recibirlo con la misma energía con la que lo estoy creando", asegura.

Como mencionamos en líneas anteriores, nuestro protagonista es uan de las figuras de referencia del freestyle y rap de Argentina. Con tan solo 24 años, ha podido sumar capítulos importantes a su carrera dentro de la escena del rap. Pero todo está cambiando. ¿Qué visión tiene él del género actualmente?

"Creo que estamos en una etapa de romper barreras, límites, de que las etiquetas cada vez se vayan uniendo un poco más. Hoy en día estamos en una escena donde los artistas son muy versátiles, donde se construye en conjunto a nivel de colaboraciones, donde la gente también está queriendo volver al vivo, volver a sentir después de dos años estar encerrados con todo el marco de la pandemia, revalorizar el vivo, el ir a disfrutar de la música. Estamos en un momento que está buenísimo, que implica pararse en nuevos lugares. Hay muchos artistas nuevos, talentosos, frescos, de todas partes. Creo que estamos en uno de los mejores momentos, de lo que yo vengo transitando en la música. A nivel rap me pone muy contento lo que está pasando en Argentina y el lugar internacional que se le está dando porque es una energía fuerte. Que se le dé este lugar en todas partes del mundo me parece increíble", concluye.

Aprovechando nuestra entrevista con Acru, también pudimos conocer su opinión sobre la session de Bizarrap con Paulo y sus vivencias dentro del estudio del productor argentino. ¡No te lo pierdas!