Jorge Javier Vázquez desenmascara a Marta Riesco: “Es peligrosa”

Marta Riesco decía que quería levantarse a las 5 de la mañana para minutar los vídeos de El programa de Ana Rosa, pero parece que sus prioridades han cambiado. La reportera se ha convertido en un personaje más de la órbita Mediaset y ahora se dedica a meterse en polémicas para conseguir notoriedad mediática. Sin embargo, no está midiendo bien su exposición y este fin de semana ha cruzado ciertos límites.

Todo empezó la semana pasada cuando Marta afirmó en Ya son las ocho que Rocío Carrasco, a través del director de una conocida revista del corazón, la llamó para un asunto profesional. Sin embargo, todo el entorno de la hija de Rocío Jurado lo negó y Jorge Javier Vázquez quiso aprovechar este lunes su altavoz en Sálvame para arremeter contra la cantante de No tengas miedo.

"Me parece que, si en un momento me hizo gracia, ahora me parece peligrosa. Jamás querría tenerla en una redacción trabajando. Me estoy enterando de cosas, certificadas, que no me gustan en absoluto… como miente, como las historias que cuenta no se ajustan a la realidad…", dijo el presentador de Sálvame. "No me gustaría tenerla trabajando en un equipo porque ensucia el ambiente y sus compañeros la detestan. Desde hace tiempo ha dejado de ser periodista y se ha convertido en una más".

El ultimatum de Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez también la llamó cenutria y tonta. Fue entonces cuando Marta Riesco tiró de sus redes sociales para decir que estaba siendo acosada por el presentador, algo que no le hizo ninguna gracia al rey del cortijo. Tanto es así que llegó a hacer un ultimátum a Telecinco, pidiendo a los mandamases de la cadena que resolvieran el conflicto antes de que fuera demasiado tarde. Incluso llegó a irse del plató, aunque al rato volvió y desveló una información muy importante.

El enfado de Jorge Javier Vázquez, en vídeo

Jorge y Marta se hicieron una foto la semana pasada. Ella accedió a pesar que el también escritor le había dedicado un post en su blog un tanto amargo. ¿Qué hizo ella para justificarse? El propio Vázquez lo contó en su programa de cabecera: "Después de descojonarte conmigo lo que haces es ir a un lugar indeterminado de Mediaset y en voz alta, para que te escuche la gente, y en un tono jocoso pero con convencimiento de lo que estás diciendo, dices que te estás pensando denunciarme por acoso".

"No empecemos a jugar con estos temas, Marta", añadió Jorge Javier. "Igual la gentucilla con la que te juntas te lo tolera, pero conmigo estos términos no. A mí no me toques las narices. A mí déjame en paz y no me metas en esa mierda. Todo lo que te rodea ahora es puro chapapote".