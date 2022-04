La exclusiva que ha concedido Olga Moreno a una revista del corazón hablando de su ruptura con Antonio David Flores ha cambiado las reglas del juego. Si hasta ese momento Rocío Flores se había posicionado claramente de su lado, tras hablar, la hija de Rocío Carrasco llegó a El programa de Ana Rosa asegurando que se encontraba muy decepcionada.

No es el único giro que ha sucedido en las últimas horas. Si desde que se produce la ruptura, Marta Riesco y Rocío Flores, en otro momento buenas amigas y ahora, distanciadas, no habían coincidido en un plató de televisión.

Eso también ha cambiado. En el último programa de Ya son las ocho coincidieron por fin y dejaron claro en qué momento está su relación ahora. Eso sí, antes, Rocío quiso dar un paso atrás y aclarar que por la mañana se había tomado varias tilas antes de su intervención porque estaba en un estado de nervios que la tenían alterada. Se acababa de enterar que había más entrevista que todavía no había visto la luz y de ahí su reacción tan airada.

“Quiero aclarar que yo no tengo nada, absolutamente, en contra de Olga. A mí lo que me ha molestado es que no se me haya comentado que se ha hecho esta entrevista antes del cumpleaños de mi padre”, empezó explicando dejando claro que su decepción no viene por el contenido de la entrevista sino por haber informado de la entrevista después del cumpleaños y ese posado juntos.

Durante el programa han analizado diferentes fragmentos de la entrevista, y tampoco han eludido hablar de cuál es la relación actual entre Rocío y Marta.

Rocío y Marta, paso a paso

“Me gustaría aclarar que yo, con la pareja de mi padre, a día de hoy tengo una relación cordial, que ya he explicado por activa y por pasiva que mi relación de amistad que yo tenía con ella va a tener una evolución mucho más lenta porque yo he necesitado también mi tiempo, pero sí me gustaría aclarar que cuando yo he tenido que hablar con Marta de manera seria, lo he hecho”, explicaba la colaboradora.

Eso sí, quería dejar una cosa clara, e insistió varias veces en la misma idea: “Yo no estoy aquí, en un plató de televisión, de amiguísima de la pareja de mi padre, criticando a la ex mujer de mi padre, porque no es así. Marta sabe, desde el minuto cero, mi opinión negativa y positiva hacia ella y Olga sabe mi opinión positiva y negativa hacia ella. Intento mantener cordialidad y respeto con todas las partes y si se me quiere respetar a mí, perfecto, y si no, pues lo siento”.

Sonsoles Ónega no ha dudado en hacerle una pregunta muy directa: “¿Marta tiene la culpa de la separación de Olga y tu padre?”. La respuesta no ha dejado lugar a dudas: “No”.

Marta ha incidido también en esa idea de que las cosas entre ellas van poco a poco. “Está bien que seas honesta y digas la verdad y que las cosas van poco a poco porque parece que voy yo aquí de amiguísima", se quejaba Rocío que no quería que quedasen dudas.

"No, las cosas van poquísimo a poquísimo, ella me ha dicho unas verdades como puñales, yo he aguantado el tirón y he estado aquí currándome mi perdón con ella", añadía Marta que también ha querido hablar de esa conversación que mantuvo con Olga por teléfono.

La llamada

En su entrevista, la ex mujer de Antonio David ha confirmado que le pidió que llamara a Marta y le pasara el teléfono. Asegura que fue un arrebato, pero no ha dado más detalles.

"Nunca he contado lo de esa conversación. Lo que sí que voy a decir es que cuando se produce esa llamada, él lleva separado tres meses. Antonio David ya había anunciado públicamente hace tres meses que se había separado. No entiendo que una mujer que ya está separada llame a otra", sentenciaba Marta.

Está claro que todavía quedan muchos capítulos en esta historia, para empezar, esa segunda parte de la entrevista de Olga que, según Sonsoles Ónega, de momento ha sido impecable.