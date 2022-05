Chanel desvela la peor amenaza que recibió tras el Benidorm Fest: “Voy a ir con una metralleta…”

Antes de viajar a Turín para ultimar los preparativos de cara a su actuación en el Festival de Eurovisión, Chanel visitó este lunes El Hormiguero para contar cuáles eran sus sensaciones ante su inminente debut en el certamen y recordar todo el recorrido que había hecho desde que salió victoriosa de la primera edición del Benidorm Fest. Pablo Motos quería saber cómo vivió toda la polémica y la cantante de SloMo respondió.

"Soy una mujer muy positiva y no me gusta decir que me amargaron el premio porque no es verdad, pero sí fue una sensación agridulce", explicó Chanel, que también se pronunció sobre el acoso que sufrió en redes sociales. "Cuando estás encima de un escenario estás siendo juzgada siempre. Cada uno tiene una opinión, pero cuando se pasa la línea y hay un ataque verbal y amenazas…".

Las declaraciones de Chanel en 'El Hormiguero'

Además, la artista desveló con los espectadores de El Hormiguero el peor mensaje que había recibido tras ganar el Benidorm Fest. "Me decían: 'Voy a ir a Turín con una metralleta'", contó. "Me quité la aplicación de Twitter porque por mi salud mental no quería seguir viendo este tipo de cosas. Si hubieran sido críticas por lo que hice en el escenario lo cojo y aprendo, pero eran simplemente ataques racistas".

El mayor miedo de Chanel

Pablo Motos también se interesó por cómo fue la primera noche en la que Chanel decidió salir de fiesta después de todo el revuelo. "¿Qué percepción tenías de la gente?", preguntó, a lo que Chanel, muy sincera, respondió lo siguiente. "Pasaron unos días hasta que yo decidí salir. Y cuando lo hice fue con mis amigos y mi gente más cercana. Les dije: 'No quiero entrar, tengo miedo'. Imaginate que me tiran un hielo porque les caigo mal o me tiran algo", señaló. "Me dijeron que me tranquilizara, que estaba con ellos. Fue entrar a la sala y fue todo bonito. No pasó nada de lo que estaba en mi imaginación".