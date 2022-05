Un médico tiene que visitar a Kiko Matamoros en ‘Supervivientes’

Kiko Matamoros llegó a Supervivientes con los ánimos por las nubes. Decía que podía con todo e incluso pedía que le subieran el helicóptero lo máximo posible que quería conseguir un record de altura en el programa con su salto. No fue posible porque su edad y salud no lo aconsejaban.

Empezó fuerte, pero poco a poco fue perdiendo fuerzas. Su equipo ganó la prueba que les permitió estrenarse en Playa Royale y logró sobrevivir la primera semana. Pero llegó el cambio y tuvieron que mudarse a Playa Fatal y eso ha sido la estocada para el colaborador de Sálvame.

Parece que el bastión del programa vespertino de Telecinco coincide en debilidad. Tanto Kiko Matamoros como Anabel Pantoja están vomitando todo el día y sus fuerzas están flaqueando. Claro que, de momento, el que ha tenido que ser asistido por el médico del programa es el veterano.

Al límite

Pudimos verle derrotado y con imposibilidad de levantarse por las náuseas y los mareos. Según Ana Luque estaba demasiado abrigado, pero él insistía en que sentía frío. Sin fuerzas contó con la ayuda de sus compañeros que estuvieron muy pendientes de él y lo que pudiera necesitar.

“No tenemos alimento, solo un trozo de coco y lo he vomitado a las dos horas. Tengo una diarrea de la hostia, tengo las manos y la cara deformadas por las picaduras”, le explicaba al sanitario que le midió la tensión para evaluar su estado físico.

Es cierto que en ninguna edición habíamos visto el estrago que este año están haciendo los mosquitos en todos los concursantes. Los cuerpos están llenos de picaduras que han llegado a deformar algunos cuerpos.

“Estoy en una situación límite”, aseguraba Kiko que no iba más que de mal en peor. “Estoy reventado. Tengo las manos inflamadas, no puedo cerrarlas bien. Estoy harto de todo ya”, les explicaba a sus compañeros. De momento sigue, con lo cual, el médico no ha debido verle tan mal.

En La última hora con Lara Álvarez pudimos ver que poco a poco ha ido reponiéndose y ha vuelto a levantarse. Las picaduras siguen, el hambre le sigue manteniendo débil, pero eso es un mal de todos propio de una convivencia extrema como esta.

Este jueves Kiko Matamoros podría ser expulsado porque es uno de los nominados junto a Charo Vega, Ainhoa Cantalapiedra y Juan Muñoz. Veremos qué pasa, desde luego, no parece dispuesto, de momento, a tirar la toalla.