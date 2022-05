Rocío Carrasco estalla contra Marta Riesco: “No he hablado jamás con esta chica. Me da pena”

Marta Riesco se ha convertido en la protagonista indiscutible del mundo Mediaset. La reportera ha dado que hablar por su supuesta conversación con Rocío Carrasco. Y es que hace unos días, la actual pareja de Antonio David Flores, aseguró haber hablado con la hija de Rocío Jurado por teléfono. Unas declaraciones que han dado mucho que hablar y que han llenado horas de contenido en el universo Mediaset.

Marta ha asegurado en el Programa de Ana Rosa que tiene sus pruebas para que no la dejen de loca y que tuvo una conversación de tres minutos con Rocío.

Este martes, 3 de mayo, tras un fin de semana de dudas sobre esta supuesta conversación, Rocío Carrasco ha acudido a Sálvame para zanjar el tema. La protagonista de Contar mi verdad para seguir viva ha empezado contando su versión de los hechos. Y no, no ha habido una conversación, tal y como dice Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco: “A mí no se me ocurre ni por asomo meter a esta chica a cantar en un homenaje a mi madre. Te lo voy a demostrar Marta Riesco. Yo no tengo ningún as bajo la manga”



BRAVISIMA ROCÍO #yoveosalvame #APOYOROCIO3M #UnicornCompliceDeViolencia pic.twitter.com/ddbxUxfr8O — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 3, 2022

"No te puedes inventar de ninguna de las maneras que tú has hablado conmigo, usar la mentira para volver a ejercer la violencia sobre mí", empieza diciendo Rocío. La colaboradora de Sálvame ha contado lo siguiente: "Yo no he hablado jamás con esta chica. Es la novia del ser. Pobre. A mí en el fondo me da pena. La pena y el fastidio que yo me tenga que ver en la tesitura de defenderme de algo que es mentira".

Rocío ha continuado explicando que ha acudido al programa de Jorge Javier para defenderse de las cosas que se han dicho. Y es que asegira que Antonio David ha vuelto a ejercer violencia vicaria sobre ella a través de su novia, quien no deja de retarle desde hace tiempo.

"Ha dicho que me mofo de ella, que la denigro. Te tendrían que poner un candado en la boca para que no mientas", ha continuado explicando. Además, Rocío ha seguido diciendo que Marta Riesco "ha puesto en duda" su condición de víctima de violencia de género.

Además, Carrasco ha asegurado que en ningún momento le ha pedido a la reportera de Ana Rosa que cante en un homenaje a su madre: "¿Cómo se me va a ocurrir pedir a esta chica que cante en un homenaje a mi madre?"

Rocío Carrasco ha querido dejar claro que en ningún momento se ha reído de Marta Riesco como artista, sino de la situación: "Nunca me he reído de ti, sino de la situación"

Rocío Carrasco critica el Programa de Ana Rosa

Además, Rocío ha aprovechado su paso por Sálvame para comentar el trato que están teniendo los colaboradores y colaboradoras de El Programa de Ana Rosa, bailándole el agua a Marta: "Pero no os dais cuenta absolutamente todos de que es una barbaridad, no os dais cuemta a todos los compañeros que le bailáis al agua os está llevando al mismo sitio".