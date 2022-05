Los pechos de Nicki Minaj se descontrolan en la Gala Met 2022

La rapera Nicki Minaj ha asistido a la Gala Met 2022 y ha pasado más de un aprieto. Es probable que el vestido de Minaj fuera hecho sin tenerla a ella como modelo porque las medidas han fallado. Minaj llevó un look muy ella; negro, ajustado, atrevido, de vinilo y cuero pero, salta a la vista, que le faltaban centímetros de tela en el bustier.

El traje elegido para asistir a la llamada los Óscar de la Moda ha sido un pantalón de vinilo negro, pero también era una cola de plumas. Se ha llevado una gorra de beisbol de piel para cubrirse la cabeza mientras que unas piedras negras preciosas cubrían su cara, brazos y escote.

Minaj lejos de caer en pánico se ha tomado con humor el hecho de que sus pechos no entraran en el bustier y tuvieran vida propia. La rapera ha bromeado diciendo “disfruten de estas tetas porque jamás volverán a ver algo igual”. Se la ha podido ver en diferentes imagenes a Minaj tratando de recolocarse el pecho para que no se saliera. “Lo único que no planeé sobre mi apariencia es que mis senos se salieran, porque me hicieron la copa un poco pequeña”, ha explicado.

El año pasado Minaj no acudió a la Met por no querer vacunarse. La cantante explicó entonces, que prefería saber más sobre las vacunas, que los científicos hubieran investigado más para tomar la decisión sobre si se vacunaba o no. El protocolo de la actual edición de la Gala MET ha exigido presentar la cartilla de vacunación y una PCR negativa. Así que damos por hecho que la rapera se ha vacunado finalmente contra la Covid-19.

Este año, la Gala de los Met ha puesto como dress code - la moda estadounidense y el concepto Gilded Glamour. A partir de esa premisa, los invitados interpretaban como querían la grandeza de la ciudad de Nueva York entre los años 1870 y 1890.

Nicki Minaj / Getty

En esta edición de la Gala, la alfombra roja ha visto de todo y lo que seguramente no se esperaba era que los pechos de Minaj tuvieran tanto protagonismo.