Nicki Minaj le devuelve el homenaje a Adele

Hace un par de meses Nicki Minaj se pasó por el Late Late Show de James Corden para promocionar su más reciente lanzamiento y de paso impresionar a todo el mundo con su imitación de Adele. La relación a distancia entre estas dos estrellas ha vuelto a vivir un nuevo episodio cuando la rapera estadounidense le ha devuelto el homenaje a la solista británica.

Todo comenzó hace más de 6 años cuando el presentador viajó hasta Inglaterra para subir a la inglesa en su famoso coche: Carpool Karaoke. Allí, Adele cantó uno de los mayores hits de la rapera: Monster. Y no lo hizo nada mal convirtiéndose en uno de los momentos más virales del formato.

El popular presentador no ha perdido la oportunidad de recordarle la circunstancia a Nicki Minaj una vez subida en su plató con ruedas: "Me encantó, me hizo muy feliz su versión. Ella se transformó en Nicki Minaj". Y la rapera tampoco ha tenido ningún problema en versionar, a su manera, uno de los clásicos de la británica: Someone like you.

Durante la grabación del Carpool, Nicki Minaj también interpretó algunos de los mayores éxitos de su carrera como Anaconda o Starships descubriéndose algunos detalles divertidos de su infancia como que era capaz de tocar el clarinete (aunque de eso han pasado muchos años por lo visto).

La cantante sigue concentrada en el estreno de nuevas canciones de su inminente nuevo disco. Hace unos días presentaba su más reciente single, We go up, junto a Fivio Foreign. Se trata de la cuarta canción que presenta de su nuevo proyecto discográfico en apenas un par de meses: Blick Blick (con Coi Leray), Do We Have a Problem? y Bussin.

Todo forma parte del plan que Nicki Minaj tiene para presentar un disco que cada vez está más cerca como ella mismo confirmó hace algunas semanas: "Va a salir muy pronto, mucho más pronto de lo que esperáis. Lo que puedo decir por ahora es que lo publicaré en este 2022 y que será antes de que llegue el verano".

De hecho ya había dejado algunas pistas en New Music Daily de Apple Music 1: "A partir de ahora, todos los viernes se llamarán Pink Friday. Tengo muchas sorpresas preparadas para los fans antes del álbum, pero sin duda queremos sacarlo rápido. Me gustaría darles a probar un poco más de música antes de que salga, pero creemos que es el momento".