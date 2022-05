Apoteósica llegada de William Levy a ‘El Hormiguero’ donde le esperaban sus fans

William Levy es un actor cubano con gran trayectoria a sus espaldas que ha trabajado como actor y modelo durante muchos años. Pero ha sido ahora, tras el estreno en Netflix de Café con aroma de mujer, cuando su popularidad se ha disparado en nuestro país hasta convertirse en el nuevo galán a conquistar.

No hay más que ver su llegada a los estudios de El Hormiguero para darse cuenta de la dimensión de su popularidad. El programa tuvo que tomar medidas de seguridad ante la previsión de la llegada de fans ansiosos por verle y acercarse así. No se equivocaron.

Levy se pudo dar un baño de masas nada más llegar a los estudios de Mediapro donde cientos de seguidores se agolpaban y gritaban con el afán de conseguir algo de su ídolo. Él saludó desde la distancia que tampoco era cuestión de que aquello se descontrolara.

Hablando de la serie

Y sí, habló de la serie que le ha cambiado la vida en los últimos tiempos. Recordó que se trata del remake que salió en el 93 y que ya por entonces tuvo mucho éxito. En aquella etapa él estaba en Cuba y no tuvo la oportunidad de verla.

Reconoce que parte del éxito es el trabajo en equipo que le puso mucho amor a lo que estaba haciendo. “Además, últimamente, con tantas historias de narcotráfico, la gente necesitaba regresar al amor otra vez, a lo bonito, a algo que te hace sentir vivo”, reconocía sobre la serie.

Rodar una producción de estas características no es fácil. Reconoce que la jornada empieza a las siete de la mañana y se trabaja doce horas diarias de lunes a sábado. Además, estás fuera de tu casa y te pierdas muchas cosas, sobre todo, como en este caso, cuando había que trabajar en pandemia.

“Mi hijo había sufrido un accidente justo antes de irme a grabar y me tocó irme y dejarlo en medio de la recuperación. Tuvo un accidente de un carrito de golf y no pudo caminar en muchos meses y yo y su madre le cogíamos y le tuve que dejar y me tuve que ir y fue difícil”, confesaba sobre los momentos duros del rodaje.

Su hijo ya está mejor y aunque reconoce que muchos médicos le dijeron que no podría volver a jugar al béisbol, su tesón ha hecho que pueda volver al deporte que tanto le gusta.

Levy consiguió conquistar al público en su primera visita a El Hormiguero. La primera, pero seguro que no la última.