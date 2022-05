¿Quién es William Levy? 10 claves para conocer al actor que ha enamorado al mundo con ‘Café con aroma a mujer’

William Levy ha arrasado en Netflix gracias a Café con aroma a mujer. Su rostro es uno de los más conocidos en las telenovelas latinoamericanas, aunque lo cierto es que desde 2013 no protagonizaba ninguna.

Ahora, este remake de la serie que fue todo un éxito en 1994, ha vuelto a enamorar a millones de personas que se han enganchado a esta historia adictiva de Gaviota, una recolectora de café, con Sebastián Vallejo, el patrón de la finca en la que trabaja.

Aunque hay rumores que aseguran que, entre los dos grandes protagonistas, William Levy y Laura Londoño, no había muy buena relación durante el rodaje, lo cierto es que derrochan química y pasión en la pantalla.

Su regreso al género ha sido todo un acierto que le ha vuelto a poner en cuestión de solo unos meses en el disparadero ya no solo en Latinoamérica, sino en gran parte del mundo. Sin embargo, como sabemos que no todo el mundo conoce a este actor tanto como querría, desde LOS40 hemos querido repasar su vida y obra.

1. Orígenes

El actor nació el 29 de agosto de 1980 en Cuba. Se crio con su madre, sus dos hermanos, padrastro y abuelo materno en la isla, aunque poco antes de cumplir los 15 pudo emigrar de manera legal a Estados Unidos gracias al asilo político que le dieron a su padrastro. Tuvo una infancia muy humilde en la que pasó hambre, muy diferente a su estatus actual.

2. Estudios

Era un buen jugador de béisbol y eso le permitió conseguir una beca para asistir a la universidad donde comenzó estudios de administración de empresas. Eso sí, no terminó y cambió la carrera por el entretenimiento. Ha estudiado interpretación en Miami, Los Ángeles o México.

3. Tiene carrera como modelo

La agencia Next Models le dio una oportunidad y le abrió las puertas a distintos realities de televisión como Isla de la tentación y Protagonista de novela 2. En este último es donde conoció a la que ahora es su mujer. Más adelante llegó a ser imagen de Dolce & Gabbana y pasó por otros concursos como Dancing with the stars.

4. Galán de telenovelas

La televisión se convirtió en su medio y empezó a trabajar en varias telenovelas. Le dieron su primer papel protagonista en Cuidado con el ángel junto a Maite Perroni. Fue un éxito rotundo que dio pie a que convertirle en uno de los galanes del género. Sortilegio, Triunfo del amor o La tempestad fueron algunas de estas telenovelas. Ha trabajado entre otras con Belinda.

5. Actor de doblaje

Dentro de sus múltiples facetas también está la de actor de doblaje. Su primer trabajo en este sentido fue con Planet 51 (2009) una película de animación en la que dio voz al Capitán ‘Chuck’ Baker, el personaje al que le prestaba su voz en la versión original Dwayne Johnson.

6. Estrella de Hollywood

Las telenovelas se le quedaron pequeñas y dio el salto a Hollywood. El club de las madres solteras, Addicted o Resident Evil: Capítulo final, son algunas de las películas de su filmografía.

7. Vida personal

En 2003 se casó con la actriz y empresaria norteamericana Elizabeth Gutiérrez con quien comparte dos hijos, Christopher y Kailey. Se habían conocido durante su participación en un reality. Su historia no ha sido fácil y ha estado sembrada de idas y venidas con multitud de rumores de infidelidad de él con distintas compañeras de reparto, hasta que finalmente este 2022 han decidido separarse y ahora, mantienen una relación cordial por el bien de sus hijos.

8. Chico de videoclip

Jennifer Lopez - I'm Into You ft. Lil Wayne

Las puertas que se le abrieron en Hollywood tuvieron mucho que ver con el videoclip que protagonizó junto a Jennifer Lopez en 2011. Juntos se sumergieron en una tórrida historia que volcaron en I’m Into You rodado en la Riviera Maya. Muchos pensaron que ese feeling que había en el vídeo se había llevado también a la vida real, pero acabaron desmintiéndolo.

9. España: El Corte Inglés y Mercedes Milá



La popularidad de William Levy ha ido creciendo exponencialmente en España en los últimos meses. El actor, que está rodando en nuestro país su la serie Montecristo, ya estuvo en Madrid el pasado octubre para disfrutar de los Premios Platino; más tarde, en mayo de este mismo año regresó para preparar los preparativos de su nuevo thriller y además, ha protagonizado la campaña de primavera verano de Emidio Tucci, la marca de ropa masculina de El Corte Inglés, por lo que ver su cara en cualquier marquesina es ya un hábito para muchos españoles.

William Levy ha conquistado los corazones de muchas celebrities de nuestro país, pero si hay una que destaca sobre las demás es la presentadora Mercedes Milá. La periodista se ha mostrado abiertamente como fan de Levy en tantas ocasiones que finalmente el actor de origen cubano decidió dedicarle unas palabras para felicitarle el cumpleños que hicieron que Milá se convirtiese en la envidia de muchas de sus amigas y compañeras.

10. Apasionado de los coches

Aparte del béisbol, afición que comparte con su hijo, también es un apasionado del motor. En su garaje tiene una buena colección de automóviles de lujo que incluye un Rolls Royce de casi 300.000 euros.