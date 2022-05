Nacho Palau habla de cómo vivió realmente su ruptura con Miguel Bosé con sus compañeros de ‘Supervivientes’

Cuando se anunció que Nacho Palau iba a ser uno de los nuevos concursantes de Supervivientes, todo el mundo tenía claro que antes o después acabaría hablando de su ex, Miguel Bosé.

Jorge Javier Vázquez empezó a preguntarle por él desde el minuto cero en el que estaba a punto de saltar del helicóptero. En ese momento le dio la razón cuando el presentador le preguntaba si era un poco pesado.

Siempre ha sido muy discreto con su vida privada. De hecho, pese a haber estado más de dos décadas junto al cantante, eran pocos los que sabían de su existencia. Supo mantenerse en el anonimato a lo largo de los años. La cosa cambió cuando llegó la ruptura y con ella la lucha judicial por el bienestar de los cuatro niños que tenían.

Recordando la ruptura

No se ha lanzado a hablar sin parar de él, pero sí es verdad, que ya ha compartido alguna cosa con sus compañeros. "Cuando lo conocí él tenía 37 años y yo 19, yo me fui de casa en ese momento y he estado 20 años con él, por lo que he estado más con él que con mi propia familia", les contaba a sus compañeros. La conclusión que sacaba Ainhoa Cantalapiedra es que le gustan mayores.

"Aunque las cosas las veas venir, yo esperaba que me protegiera, que no acabaran las cosas como acabaron", explicaba sobre la ruptura sin entrar en muchos más detalles. Lo que no entiende es la situación con la que se encontró.

"Las cosas pasan y pasan. Me vi desprotegido, asustado... Las cosas las ves venir, pero esperas que te protejan y que nunca acaben así. Me ha costado remontar de eso, cómo le explicas a los niños...", decía sobre lo que realmente le preocupa en este distanciamiento.

También habló de su familia política con la que asegura que hay buena relación. Confesó que Lucía Dominguín vive a tan solo cuarenta minutos de su casa y que vio nacer a Palito, que también fue concursante de Supervivientes.

Aunque sus palabras con más cariño han ido destinadas a la que fue su suegra, Lucía Bosé. “Era divina”, aseguraba. Lástima que no todo se haya solucionado con ese buen rollo.

Seguro que nos queda mucho más por descubrir de lo que ha sido su vida junto a Bosé. Eso sí, estos últimos días parece que no se encuentra bien de salud y está tan flojo como muchos de sus compañeros.