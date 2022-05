Curiosidades de ‘Star Wars’: de quién es el padre de Anakin a la trilogía que nunca se hizo

Hace 43 años que un diario británico felicitaba a Margaret Thatcher por su victoria electoral con un "May the 4th be with you", un juego de palabras con el número del día emulando según su pronunciación a la famosa frase "que la fuerza te acompañe". A partir de ahí, los fans de Star Wars lo adoptaron como el día oficial de la saga.

En muchas partes del mundo -aunque sobre todo, por Internet-, la gente recuerda este día haciendo referencias, chistes e incluso cosplays por el universo ideado por George Lucas. Un universo que, dicho sea de paso, sigue en plena expansión: ya queda menos de un mes para el estreno de la serie de Obi Wan en Disney+.

Para celebrarlo, en LOS40 hemos recopilado algunas curiosidades no tan conocidas de la franquicia, que ya hace casi 45 años que se estrenó. Y ojo, que van desde las primeras entregas hasta las últimas:

1. El padre de Anakin

Se sabe que Luke -y Leia- es hijo de Anakin, pero Anakin... ¿De dónde viene? En La Amenaza Fantasma conocimos a su madre, y todo quedaba en un relato que lo dejaba como el mesías de la galaxia. Sin embargo, el número 25 de la saga de cómics de Darth Vader desvelaba que fue el Emperador Palpatine el que dejó embarazada a su madre después de manipular los midiclorianos, unos seres que habitan dentro de los seres vivos de Star Wars. Algo que le vincula a Rey por partida doble, pues aunque ella es nieta de Darth Sidius, se cambia el apellido por Skywalker.

2. Indiana Solo

El bueno de Harrison Ford alcanzó la popularidad más absoluta con este papel y el de Indiana Jones, y Han Solo (2018) quiso hacerle un guiño. Para ello, referenció al explorador poniendo la máscara que recupera en la escena inicial de El Arca Perdida (1981) en una de las escenas de la película sobre el personaje.

3. Topher Grace, director honorífico

El que es el segundo mejor Venom del universo Spider-Man -bueno, tampoco es que haya habido más-, no dudó en utilizar su tiempo libre para editar un vídeo de cinco minutos a modo de tráiler con todas las entregas de la saga. Según Topher Grace, estaba solo en casa porque su mujer se había ido de viaje, ¿y qué mejor manera de aprovechar el tiempo?

4. El Oscar de la Galaxia

No, no hablamos de Oscar Isaac -que también forma parte de este universo-, sino de un premio que es codiciado hasta los confines de Tatooine. La saga de nueve películas se ha hecho con la friolera de 33 nominaciones, consiguiendo 10 estatuillas a lo largo de los años. Eso sí, siempre han ido a parar a categorías técnicas.

5. El mayor fan (o el más afortunado)

¿Te imaginas que tu padre es el creador de La Guerra de las Galaxias? Esto no es ningún sueño para Jett Lucas, el hijo adoptivo de George, que desde pequeño ha desarrollado un vínculo especial con toda la historia. De hecho, ha llegado a felicitarle con un meme de Darth Vader por el día del padre, sin renunciar nunca a la saga que le ha visto crecer.

6. El viaje temporal de Anakin

Ser una franquicia con seguidores masivos es una gran responsabilidad, y por ello hay que estar cuidando los detalles continuamente. Por ello, en el blu-ray de El Retorno del Jedi se puede ver que cuando Luke recuerda a su padre, lo hace en su forma humana... Con un holograma de Hayden Christensen. Obviamente fue incluido de manera digital, pues el actor tenía 2 años cuando se rodó originalmente.

7. La trilogía que nunca vio la luz

Aunque ya todo el mundo conoce a Rey y su camino por revitalizar la fuerza, lo cierto es que su historia no era la que se pensó originalmente para la tercera trilogía de Star Wars. Según ha contado Lucas en alguna ocasión, las nuevas películas se iban a centrar en el mundo microbiótico de los midiclorianos, donde unos seres vivían de una forma diferente a la de los humanos. Los llamados Whills iban a ser los protagonistas, quienes se alimentaban de la fuerza y emplean los midiclorianos a modo de vehículos. Obviamente, no se llegó a materializar.