¿Cuál es el orden correcto para ver ‘Star Wars’? Prepara tu maratón intergaláctico

Desde su estreno en 1977, Star Wars no ha parado de crecer. La historia del Imperio y los Rebeldes ha ido haciéndose tan grande que el universo ideado por George Lucas se ha vuelto una auténtica institución tanto dentro del mundo friki —de hecho, es la responsable de que el frikismo se haya convertido en un rasgo distintivo de orgullo— como en la cultura pop.

A la trilogía original le siguió otra, y a esa, otra más. Pero no se quedaron ahí: a través de los años, la marca ha ido expandiendo a través de diversas series que cuentan otras historias de la galaxia. Pero, a la vez que hay todo un mundo de posibilidades para adaptarse a cualquier gusto, también hay un problema a la hora de ponerse al día con ello.

Hay 19 títulos —de momento— que componen el universo Star Wars, y aunque cualquier espectador puede guiarse por la fecha de estreno de cada uno; seguro que vive mejor la experiencia viéndolas en el orden argumental de la historia. ¿No sabes cuál es? Nosotros te lo contamos para que puedas adentrarte de lleno en esta historia, así que sigue leyendo… Y que la fuerza te acompañe:

¿Qué película de Star Wars debo ver primero?

Si quieres saber la historia de la familia Skywalker y los rebeldes que lucharon por la libertad de la galaxia, tienes que empezar a ver la saga desde el principio. Y para eso hay que remontarse a Star Wars Episodio: La Amenaza Fantasma y acabar con Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker, pasando por las tres "edades" de la historia, la de la República, la Rebelión, y la Resistencia. Esta es la lista completa:

Edad de la República

Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma

Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones

Star Wars: The Clone Wars (serie)

Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith

La Remesa Mala (serie)

Han Solo: Una historia de Star Wars

Obi-Wan Kenobi (serie)

Star Wars: Rebels (serie)

Andor (serie)

Rogue One: Una historia de Star Wars

Edad de la Rebelión

Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza

Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca

Star Wars Episodio VI: El Retorno del Jedi

Edad de la Resistencia

The Mandalorian (serie)

El Libro de Boba Fett (serie)

Star Wars: Resistance (serie)

Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza

Star Wars Episodio VII: El Últimos Jedi

Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker

Las películas de Star Wars en el orden en el que fueron saliendo

Sin embargo, y tal y como pasa con Marvel, otro orden de lo más válido es según fueron llegando a los cines. No es el más recomendable —las remasterizaciones han incluido ciertos elementos, y pueden funcionar a modo de spoiler—, pero también es útil para ver cómo ha ido evolucionando este universo a través de la historia del cine contemporáneo:

Trilogía original

Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El Retorno del Jedi (1983)

Trilogía de precuelas

Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma (1999)

Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones (2002)

Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith (2005)

Trilogía de secuelas

Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars Episodio VII: El Últimos Jedi (2017)

Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker (2019)

Películas independientes

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Han Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Cabe destacar que la segunda trilogía actúa como precuela de la primera, y de ahí el orden de los episodios. Por otro lado, las películas independientes que actúan como historias sueltas se estrenaron después del episodio VII, aunque no guarda relación alguna con los siguientes episodios.

¿Por qué Star Wars no salió en orden?

Una de las preguntas más repetidas por algunos espectadores que se adentran en este universo con varios títulos ya estrenados, es por qué no se lanzó todo de manera ordenada. La versión más lógica es que, viendo todo el éxito que cosechó la primera trilogía, se quisiese exprimir el fenómeno al máximo de cara a las legiones de fans que había generado la primera trilogía.

Hay que destacar que Una Nueva Esperanza empieza in media res, por lo que muchos se preguntaban cuál era el origen de Darth Vader y, sobre todo, cómo llegó a ser uno de los tiranos más temidos de la galaxia teniendo el origen que tiene. Más allá de esta teoría, la cual no ha sido se ha resuelta nunca al 100%, también se especula con que la decisión de estrenar un episodio IV para empezar la historia se debió a falta de presupuesto, de tecnología o, incluso, de confianza en el proyecto. Afortunadamente para los fans, no solo acabó evolucionando con el tiempo y aprovechando los avances tecnológicos en efectos especiales, sino que ha sido un absoluto éxito película a película.

Todas las series de Star Wars

A las películas, que ya se expandieron con dos largometrajes que actuaban de forma independiente a la trama original —una cuenta la historia de cómo se intentan robar los planos de la Estrella de la muerte, y la otra, los orígenes de Han Solo—, también hay que sumarle las series.

Hay varias historias adaptadas a la pequeña pantalla, sobre todo después de que Disney decidiese parar su plan de películas para convertirlas en series en su plataforma de streaming. Pese a que el fenómeno se explotó desde los 80, solo algunas son relevantes de cara a conocer bien la historia de Star Wars:

Star Wars: The Clone Wars (animada, 7 temporadas)

La Remesa Mala (animada, 1 temporada)

Obi-Wan Kenobi (live-action, 1 temporada)

Star Wars: Rebels (animada, 4 temporadas)

Andor (live-action, 1 temporada)

The Mandalorian (live-action, 2 temporadas)

El Libro de Bobba Fett (live-action, 1 temporada)

Star Wars: La Resistencia (animada, 2 temporadas)

¿Dónde ver Star Wars?

Una vez elegido el orden de visionado de la saga, solo queda la gran pregunta: dónde se ven todas las películas y series citadas. Por suerte para los espectadores, la compra de Lucasfilm por parte de Disney hizo que la compañía aglutinase bajo su paraguas todos los títulos de la franquicia, y por ende, se pueden ver todos en Disney+ de manera gratuita si se tiene una suscripción.

Junto con Disney, Pixar, National Geographic, Marvel Studios y Star, Star Wars tiene su propio menú en el que encontrar todo. Además, dentro de él también hay series y películas alternativas que no tienen que ver con el canon oficial como las de LEGO y los documentales.