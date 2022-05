Escena post-créditos ‘Caballero Luna’: Qué significa y qué desvela del futuro de Marvel Studios

Después de seis capítulos que han dado para mucho, Caballero Luna ha llegado a su fin el 4 de mayo. Lo hace en una fecha en la que los fans marvelitas no lo echarán demasiado de menos -Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrena el 6 de mayo-, aunque eso no quita que las teorías hayan explotado después de ver su ansiada escena post-créditos.

Tal y como pasaba en WandaVision y Loki, justo después de que los nombres del reparto aparezca en pantalla la serie vuelve a la acción. Marvel Studios recupera su tradición -y eso que en las series no siempre lo hace-, y enseña un bombazo que los fans tenían muchas ganas de descubrir.

Si ya has visto el último capítulo, que se ha estrenado con el título Dioses y monstruos, te contamos por qué la escena post-créditos podría ser importante para lo que está por venir en Marvel. Si de lo contrario aún no lo has visto, avisamos de que habrá SPOILERS de Caballero Luna:

Escena Post-créditos Caballero Luna

Con un vaso de café de máquina en primer plano, la serie vuelve a trasladarnos al psiquiátrico que ha protagonizado los tres últimos capítulos. Nada raro si se atiende al final, que justo antes de despertarse en su apartamento y caerse por estar atado a la cama; vuelve a enseñar que está en plena sesión con el doctor interpretado por Ethan Hawke. Eso sí, las huellas de sangre parecen indicar que no todo es tan ficticio como le hacen creer.

Hawke vuelve a escena en esta post-créditos, aunque esta vez en el papel de paciente. Notablemente afectado -se podría decir que algo ido-, alguien le recoge y le lleva a dar un paseo, cambiando de rumbo hacia la salida. Todo apunta a que se lo llevan sin permiso, porque el misterioso secuestrador ha matado al trabajador de la puerta para no tener problemas a la hora de salir.

Al abrir la lujosa limusina, el que fue Arthur Harrow se encuentra al dios Konshu esperándole. Cruza unas palabras con él: "¿Te cuento un secreto? Marc Spector llegó a creerse que después de separarnos yo querría su mujer como Avatar. Pero... ¿por qué iba a necesitar a nadie más? No tiene ni idea de lo trastornado que está". Tras ello, la cara del secuestrador se descubre... Y es el mismísimo Oscar Isaac.

Aunque no es ni Marc ni Steven, sino Jake Lockley. El trastorno del protagonista parece haber ido a más, y lejos de unificar sus personalidades, ha creado una nueva. Y si Spector era más lanzado y Grant retraído, Lockley es todo un asesino sin escrúpulos; o al menos eso demuestra encañonando directamente a Harrow y disparándole.

¿Qué podría decir esto? Que Lockley se ha apoderado por completo de Spector, o al menos que ya convive con las demás caras de su personalidad; ya que las iniciales de la matrícula de su limusina recuerden a las consontes del protagonista -SPKTR-. En los cómics, Jake es la personalidad más sanguinaria del personaje, aunque también la que más se entera del crimen de la ciudad gracias a su oficio de taxista. No hay duda de que los fans tenían muchas ganas de conocer a esta nueva faceta del antihéroe encarnado por Isaac, aunque eso se dejará para una hipotética temporada 2.

Caballero Luna está disponible en Disney+.