Nuria Roca se mete en un jardín en ‘La Resistencia’ recordando su etapa en ‘Waku Waku’

Nuria Roca ha ido a La Resistencia a llevarlo a David Broncano un par de entradas para que vaya al teatro a verla en su faceta de actriz en La gran depresión. Y ya que estaba por allí ha hablado de televisión, de algunos programas que ha hecho más allá de El Hormiguero.

Uno de los que muchos recordamos con más cariño es el de Waku Waku que duró cuatro años. “Cuatro años, ¿hay tantos animales?”, se asombraba el presentador. Y ahí, hablando de animales es como Nuria Roca se ha metido en un jardín.

Tras verla tanto tiempo hablar de fauna, muchos dan por sentado que es una entregada al tema. “¿Sabías que las chinches se pueden pasar más de un año sin comer?”, le ponía a prueba Grison. Ella aseguraba que no lo sabía, como tampoco era capaz de reconocer un ajolote, “¿esto es de verdad? Nooooo”, preguntaba cuando le pusieron una foto.

Hemos sido engañados

Broncano le echaba en cara que no se hubiera sacado el título en animales haciendo Waku Waku. “Yo me he pasado muchos haciendo pensar a la gente que era una gran amante de los animales y soy regular”, confesaba.

Admite que no los odia, pero que tampoco le va la vida en ellos. “Siempre me han preguntado por los animales y yo decía, coño qué pesados con los animales, que me dan igual…bueno, no me dan igual…”, se liaba acabando muerta de la risa.

Tengo animales en casa, tengo dos perras. “Esto es como cuando te preguntan todo el rato por lo mismo, al final acabas asqueado”, añadía antes de certificar que los gatos no le gustan.

Parece que se lo pasa mejor por El Hormiguero. Confiesa que trabajaría en el programa, aunque no la pagaran y que, pese a que no es necesario que vaya a los ensayos, ella no se pierde ninguno.