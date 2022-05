Nuria Roca no rehúye las preguntas del dinero y sexo de ‘La Resistencia’ pese a que sus hijos estaban delante

Si decimos Nuria Roca, más de uno pensará en El Hormiguero. Pero en esta ocasión vamos a hablar de ella en La Resistencia. Se ha ido a otro canal para hablar de La gran depresión, su obra de teatro. Claro que ya sabemos que con David Broncano, lo lógico es que hablar de todo menos de eso.

Hasta el teatro donde se graba el programa se marchó con sus hijos que se quedaron en el público. Por eso, cuando llegó el momento de las preguntas clásicas del programa: sexo y dinero, el presentador comentó que “está feo con los niños delante”.

“Ya me has roto a mí la infancia con lo de los animales y ahora se la vas a romper a tus hijos con lo de follar”, le decía en referencia a la charla que mantuvieron sobre Waku Waku que le ha llevado a Roca a confesar que no le gustan tanto los animales.

Las dos preguntas

Empezaron hablando del dinero y aunque ella intentó eludir la pregunta acabó haciendo una advertencia: “Tú ten en cuenta que llevo muchos años trabajando porque tengo muchos años ya y no tengo posesiones, tengo una casa, con hipoteca”.

“Lo que tú tienes en el banco por cuatro”, acabó reconociendo llevándose el aplauso de todos. “Te felicito”, le decía Broncano. Parece ser que Pablo Motos no paga mal a sus trabajadores.

En cuanto a las relaciones sexuales del último mes, teniendo en cuenta que la pregunta se la hacía un 3 de mayo, “una”, reconocía. Pero entonces Broncano le explicaba que se refería a un mes completo, no en el mes que estaban. “Uy, he perdido la cuenta”, respondía entonces.

𝗡𝘂𝗿𝗶𝗮 𝗥𝗼𝗰𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗣𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗖𝗹𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗮𝘀™



Con los hijos delante T̶A̶ ̶F̶E̶O̶ AH PUES SE SIENTE :D#LaResistencia @nuriarocagranel pic.twitter.com/4AsCuIPtg3 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 3, 2022

El presentador acaba haciendo un gesto a sus hijos dejando claro que había superado la prueba y parece que no quedarán con trauma tras escuchar las confesiones de su madre.