Entrevista a Emilia: “Duki y yo conectamos muy bien en el estudio”

Emilia está arrasando con sus canciones. La argentina se ha convertido en la protagonista de muchas fiestas gracias a sus lanzamientos. Entre ellos destaca Cuatro Veinte, un himno del perreo para todas las chicas que quieran pasárselo bien en la pista de baile.

Otras canciones que también han sonado, y mucho, de nuestra protagonista son las que comparte con su chico Duki: Como Si No Importara y Esto Recién Empieza. Es evidente que existe una química inquebrantable entre ambos y que entre ellos fluyen las letras en el estudio.

Esto también nos lo ha dejado muy claro la propia Emilia. LOS40 Urban hemos charlado con ella y, aprovechando la ocasión, hemos querido conocer más acerca de cómo el trapero y ella crearon estos dos hits. "La verdad es que cuando nos conocimos yo ya lo admiraba porque yo ya escuchaba su música. Que él me haya dado la oportunidad de colaborar con él, que para mí es un referente de la música, no solo en Argentina sino a nivel internacional, me pareció increíble. Conectamos muy bien en el estudio cuando hicimos la canción. Fue todo muy auténtico, muy genuino lo que contamos en la letra. Y eso se ve reflejado después, así que nada, yo lo adoro, es muy capo", confiesa Mernes.

Pero eso no es todo. Sus seguidores se mueren de ganas por escuchar una tercera unión musical entre ambos. ¿Va a hacerse realidad? "Ya lanzamos dos temas. La gente nos va a decir 'bueno, paren un poco'. Tenemos un par de canciones más pero por el momento no planeamos otro lanzamiento", asegura.

Otro artista argentino que está dando de qué hablar a nivel internacional es Bizarrap. El productor se ha ganado el cariño de millones de personas en todo el mundo gracias a sus tan populares sessions. La última que ha publicado ha sido junto a Paulo Londra, cuyo regreso ha sido uno de los más ansiados. "Estuvo muy buena, muy cool. Todos estamos contentos con el regreso de Paulo. Imagínate, pasó por cosas muy feas y es muy díficil ponernos en sus zapatos. Imagínate que haces lo que amas y que te ponen un impedimento para que no puedas lanzar música. Estamos todos aquí apoyándolo. Él siempre la rompe así que estamos todos muy orgullosos. Yo sobre todo lo admiro mucho", declara Emilia.

¿Se atrevería a protagonizar ella una session con el exitoso productor? "Sería cool. Hay que ver... hay que hablar con Gonza a ver qué dice. Yo creo que eso se da. Él tiene sesiones increíbles y es un poco ambicioso ir y decirle 'che, hazme una session'. Me parece un poco ambicioso", concluye la artista.

También charlamos sobre la colaboración que tiene preparada con un/a artista español/a, su paso por nuestro país, la salud mental y el origen de Cuatro Veinte. Permanece muy atento/a a LOS40 Urban porque pronto compartiremos este contenido.