Violeta Mangriñán conoce a William Levy y comparte su experiencia: “Gala y yo hoy dormimos en el sofá”

William Levy nos tiene a todos locos. El actor cubano, que ha vuelto a las pantallas de todo el mundo por su papel en Café con aroma de mujer, la telenovela de Netflix, ha revolucionado a sus fans en su paso por España.

Una que tampoco ha querido perder la oportunidad de conocerlo es Violeta Mangriñán. La influencer valenciana, que vive una de las etapas más bonitas de su vida, ha aprovechado la visita del actor a nuestro país para acortar distancias.

Así lo ha contado ella misma en las redes sociales, donde ha compartido su experiencia con el toque de humor que le caracteriza. Gracias a Omar Montes, que movió sus hilos un asiento entre el público de El Hormiguero para ella, Violeta ha podido disfrutar del carisma de William en directo en su paso por el programa de Pablo Motos.

"Qué simpático", dice en Instagram Stories la influencer. Pero eso no es todo. "Que conste que yo amo a Sebastián, no a Will. Y Gala también. Tened en cuenta que mis tres primeros meses de embarazo con náuseas, vómitos, malestar y covid, los pasé viendo a este tío. Eso sí, el muchacho es igual de simpático que de guapo, que para mí es más importante", añade.

Mangriñán consiguió también hacerse una foto junto al actor en el backstage de El Hormiguero, y por supuesto no ha dudado en compartirla con sus seguidores. "Creo que Gala y yo hoy dormirmos en el sofá", bromea Violeta en sus redes sociales haciendo referencia a su bebé. Posteriormente, cuando llegó a casa, grabó a su chico Fabbio para presumir y contradecirse en sus palabras anteriores. "Quién quiere un Sebastián teniendo a este cañón en casa", concluye Violeta.

Nuestra protagonista vive una de las etapas más emocionantes de su vida. Desde que anunció que se había quedado embarazada, no ha dejado de compartir el proceso con sus fans, presumiendo de barriguita y desvelando el sexo de su bebé. También ha demostrado que la química que hay entre ella y Fabbio es inquebrantable y que está más que emocionada de poder vivir esto junto a él.

Y es que estamos seguros de que, al final del día, para ella no hay ni Sebastián ni William Levy que consiga reemplazar a su amado Fabbio.