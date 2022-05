Rosalía se alía con Dabiz Muñoz para presentar su propio menú, ‘Moto u Mami’

Ha salido a la luz la nueva colaboración de Rosalía, aunque no tiene nada que ver con su música. Después de volver a ser noticia gracias a su original look en la Gala Met 2022, ahora la artista vuelve a estar en boca de todos gracias a su próximo proyecto, que seguramente muy poca gente se esperaba.

Y es que la cantante catalana se ha aliado con Dabiz Muñoz para un menú que, por el momento, se puede decir que es puro Motomami. Durante los últimos meses se ha visto a la artista visitar al chef en su propio restaurante, diverXO, aunque todo parecía apuntar a una mera amistad entre ambos mezclada con una obvia admiración.

Sin embargo, el madrileño ha sorprendido a todos sus seguidores colgando un vídeo en sus perfiles de redes sociales que referenciandirectamente a la intérprete de Delirio de Grandeza. Así ha presentado al mundo el proyecto :

"¿Por qué huele a gasolina en mi restaurante?" acompañaba al vídeo. En él, el madrileño maneja una sartén con fuego en ella, hasta que sale de su cocina para fijarse en un detalle de la barra de su restaurante: el casco de moto de Motomami.

Tras esto, la pantalla se convierte en la portada del disco de la cantante para anunciar el gran título del proyecto, Moto u Mami. ¿Una referencia a que habrá dos tipos de menú? Parece que habrá que esperar para verlo, porque la única fecha disponible que revela cuándo se podrá disfrutar es un "coming soon" -"próximamente" en inglés-. Por supuesto, las reacciones al anuncio no han tardado, y famosos como Cristina Pedroche o chefs como Lorenzo Cogo no han dudado en expresar su gran sorpresa ante la sorpresa de Muñoz.

Sea lo que sea, parece que Rosalía va a entrar por la puerta grande a las colaboraciones culinarias que tienen últimamente algunos artistas. Aitana o J Balvin han hecho lo mismo con menús personalizados en McDonalds, aunque la catalana se diferencia de ellos en que ella ha elegido uno de los restaurantes más exclusivos del mundo para esta colaboración.