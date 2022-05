Imanol Arias y ‘Cuéntame’ piden disculpas a Ramoncín, ofendido por una frase de la serie

La serie Cuéntame es una de esas producciones blancas destinadas a toda la familia que pueden gustar más o menos, pero que no se caracterizan por la ofensa. Claro que, a veces, hay despistes y se cuelan comentarios que pueden resultar hirientes. Así lo ha sentido Ramoncín que no ha querido quedarse callado.

Se ha sentido molesto por una referencia que el personaje de Imanol Arias ha hecho de él y ha querido compartir una carta de queja. “Cuéntame cómo pasó. Capítulo 400, abril 1994. Contexto: problemática entre padres e hijos. Antonio Alcántara - “… dile que echas de menos a la niña y le pides perdón. Aunque no sepas por qué. Los hijos terminan agradeciendo. Pero cuando ven estas cosas se enrarecen y luego de mayores salen… Mira Ramoncín!…”, escribía para contextualizar el tema.

Un comentario de pasada que no le dejaba en muy buen lugar y con el que el cantante se ha sentido ofendido.

Ofendido

“El Ramoncín de 1994 es una persona de 39 años, padre de dos hijas de 19 y 14 años y de un bebé de 4 meses, en un entorno familiar inmejorable, estructurado y basado en la buena educación y el respeto a los demás”, explicaba.

No ha dejado pasar la oportunidad de enumerar todos los logros que ya había conseguido por aquel entonces: “Ese Ramoncín ya había grabado más de una docena de discos, premiados con oros y platinos y en esa época había logrado vender más de doscientos mil discos dobles de un directo, tenía escritos varios libros y en aquel momento recibió el “Libro de oro” de la editorial Temas de hoy por el diccionario de jergas que publicó el año anterior y ser el más vendido de su colección, un Best seller del que Umbral dijo que “… Ramoncín ha escrito él solo un diccionario que tenían que haberlo hecho varios académicos aplicados”. Varias películas, otros libros, obras de teatro y más de 1.000 conciertos completan el recorrido personal y artístico del Ramoncín de ese año que ‘Mira cómo ha salido!’”.

Ha querido lanzar una pregunta al equipo que está detrás de ese capítulo y, sobre todo, de ese comentario. “Me pregunto qué ha movido a unos guionistas, a directores y a un actor, (tú Manu, que me conoces y has estado años trabajando en la serie con mi hijo, ese bebé del ‘94) a despreciar la educación y el entorno en el que se desarrolló mi infancia y mi juventud, a insultar a mis padres, abuelos y familiares, y a desdeñar sus capacidades como tales para formar a su hijo”, expresaba.

Y ahí no quedaba la cosa: “Me pregunto, y os pregunto, qué clase de estupidez ‘creativa’ os ha llevado a caer tan bajo para escribir, grabar y difundir un menoscabo tan despreciable hacia mí y mi familia. De dónde ha salido la idea de que esa chuscada hiriente le sirve al guión para darle algún lustre. Habéis caído en la gracia miserable de mencionar a un “famoso” para meterle el dedo en el ojo y eso, además en un medio público, es inadmisible. Ramón J. Márquez ‘Ramoncín’”, concluía.

Acciones legales

Sus palabras han recibido mucho apoyo, pero también algunas críticas. Y con el enfado que le ha generado esta situación no ha dudado en asegurar que no va a dejarlo pasar. "Sigo la serie desde el primer día (y la defiendo, no solo la ficción, lo sabes bien Imanol) pero tanta lealtad no va a impedirme indagar si habéis cometido algún reproche civil o de otra índole. El moral, desde luego, está en los más bajos índices posible", seguía expresando.

"Por cierto, el Ramoncín de 1994 llevaba desde 1988 luchando por los derechos de los guionistas, incluidos estos, y sus retribuciones. Y por esos años, igualmente, dediqué muchos esfuerzos, junto a otros, para que los actores tuviesen una entidad que protegiese también sus derechos y que, a día de hoy, perciban una retribución por sus interpretaciones en los medios audiovisuales, aunque sean tan lamentables como lo que ya se ha expuesto", aclaraba.

Respuesta inmediata

El equipo de Cuéntame no ha tardado en contestar al cantante y pedir disculpas por haberle hecho sentir así. “Ramoncin, sentimos mucho que te haya disgustado el comentario de Antonio Alcántara, un chascarillo hecho desde el personaje de un señor de los 90 que en absoluto conocía tu impecable vida profesional y familiar, aunque no se perdiese ni un programa de Lingo en La 2”, compartía.

“Nosotros, la serie, Grupo Ganga y todo San Genaro sí que somos conscientes de tu carrera y tú gran labor profesional y personal y siempre te hemos considerado parte de la historia de España y de nuestra familia, por lo que queremos enviarte todo nuestro cariño y nuestras disculpas si te han ofendido las palabras de Antonio Alcántara ❤️”, añadía.

Disculpas aceptadas

Unas disculpas que Ramoncín no ha dudado en aceptar. Ha zanjado el tema con un nuevo mensaje: “NADA MÁS QUE DECIR! Gracias a tod@s! A los que han escrito a favor y a los que han discrepado desde el respeto. Los otros no merecen una sola palabra. Creo en los derechos y he luchado, lucho y lucharé por ellos toda mi vida, los míos y los de los demás y jamás, JAMÁS, me voy a callar algo que vaya contra mis creencias y mi forma de entender la vida, (esto os lo recomiendo a todos sinceramente), si no fuese así no sería capaz de mirarme al espejo. Y al que no le guste, ya sabe …”.

También se ha querido disculpar el propia Imanol Aria que le ha enviado un mensaje. “Querido @ramoncindiabloofficial gracias por aceptar las disculpas por el lamentable desliz, nada intencionado y no dirigido a tu persona (de la que sabes tengo la más alta estima)”, comenzaba diciendo.

Y no ha dudado en asumir su responsabilidad. “Las disculpas te las envío yo, la frase no estaba en el guion, y se refería a Ramon, en ese momento enfrentado a Antonio. Ya se dijo antes que era ruin y sinvergüenza con lo del teléfono 906. Ruin me llevo a llamarlo, desgraciadamente como se conoce a mi amigo Ramon. Estamos en todas las acciones necesarias para eliminar esta frase del capítulo. Le cortamos no como censura, puesto que nunca estuvo en el guion, lo hacemos como corrección de un desagradable error que ha herido a un amigo y su familia. Te pido disculpas sinceras y te envío todo mi cariño”, exponía públicamente.

“Gracias por entender mis sentimientos. No cabe mayor honor”, respondía Ramoncín a sus palabras. Parece que, de momento, asunto zanjado, aunque ha creado mucho debate entre los que entendían que era una frase entendible en el contexto y los que apoyaban a Ramoncín con su malestar.