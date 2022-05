LOS40 Classic presenta: San Isidro 2022, el concierto gratuito en la Plaza Mayor de Madrid

No podíamos tener más ganas de volver a celebrar conciertos en directo, de volver a sentir la música todos juntos y el calor del público. Volvemos a la carga con un gran concierto gratuito en la Plaza Mayor de Madrid para celebrar la fiesta de la ciudad. Será el 15 de mayo a partir de las 18:00 horas, y prometemos horas y horas de diversión y buena música al aire libre.

Alrededor de seis horas con un macroevento en el que los principales locutores de LOS40 Classic darán paso a grandes grupos que todos conocemos. Para empezar, un homenaje a London Calling, el disco con mayúsculas de The Clash, interpretado con una banda formada por miembros de Sidecars o Love of Lesbian. Disfrutaremos de las canciones que han encumbrado a Nena Daconte como una de las grandes compositoras pop de nuestro país. Cantaremos todos los temas que Tam Tam Go! Llevan décadas comaprtiendo y vibraremos de emoción con la intimidad de Nacha Pop.

Con la participación del Ayuntamiento de Madrid, y dentro de la programación de las Fiestas de San Isidro, la entrada será completamente libre hasta completar aforo.

LOS40 Classic presentan: San Isidro 2022. / Elaboración propia

Homenaje a 'London Calling' de The Clash

Han pasado 42 años del lanzamiento de London Calling, uno de los discos más importantes de la historia y la consagración de The Clash, además de un punto de inflexión decisivo en la historia del punk en general. Sus canciones, desde la que le da título hasta la pista oculta, Train in Vain, han influido enormemente en muchas generaciones posteriores, y los músicos madrileños saben mucho de ello.

La Playa Mayor de Madrid acogerá un gran show que nace ante la necesidad de varios músicos de la capital de rendir tributo a uno de los mejores discos de nuestra generación. Una llamada del Rock & Roll imprescindible para la ciudad de Madrid, un homenaje hecho desde la mayor admiración y el máximo respeto, y que contará con una súper banda de excepción: Charly Bastard (The R3plicAnts), Ruly (Sidecars), Javi Castellano (Siete70, Layabouts), Gerbass (Sidecars), Sergio Valdehita (Sidecars), Iván del Castillo (Muchachito, El Langui, No Reply) y Ernesto Millán (Lisa & The Lips, Love of Lesbian, No Reply) tocarán todas y cada una de las canciones de este emblemático disco.

Homenaje a 'London Calling' de The Clash. / Imagen promocional

Nena Daconte

Todos tenemos instalados en nuestra memoria temas como Tenía tanto que darte o ¿En qué estrella estará?, himnos de nuestro pop que han marcado a varias generaciones. Nena Daconte vuelve como una de las grandes compositoras pop de nuestra era, y está a punto de lanzar un nuevo disco. Detrás de cada luz es el primer single, una canción directa y enérgica que habla de varias cosas a la vez: del exceso de sensibilidad, de lo que escondemos, de lo que nos gustaría conseguir pero que la vida se empeña en quitarnos.

Mai, Nena Daconte, creció desde pequeña escuchando los referentes musicales de sus hermanos mayores: The Beatles, The Byrds, The Who, REM, Nacha Pop, Elvis Costello, Los Secretos... La música la había atrapado. Más tarde, en la adolescencia, Mai montó una banda de pop rock con la que tocaba versiones de Led Zeppelin, Radiohead o The Cranberries, junto con canciones propias por bares de Malasaña, en Madrid.

Después de más de 400 conciertos recorriendo toda la geografía española, y de recibir numerosos premios, entre ellos un Premio Ondas, Nena Daconte se apartó de la música por unos años. Ahora regresa reivindicando su pasado más pop rock, que ha visto en ella a una compositora de canciones bonitas y auténticas, llenas de melodías pegadizas y estribillos pop.

Nena Daconte, en una imagen promocional de su nuevo disco. / Imagen promocional

Tam Tam Go!

La mítica banda de pop rock, liderada por los hermanos Nacho y Javier Campillo, han vuelto a los escenarios de toda España y América, presentando nuevo disco, incluyendo sus grandes éxitos en nuevas grabaciones, que suenan ahora con una fuerza y una calidad envidiable, celebrando su 30º aniversario, bajo el título de AFTER30.

Los dos hermanos extremeños, con toda la banda al completo, estarán presentes en la gran fiesta que acogerá la Plaza Mayor de Madrid el 15 de mayo, fiesta de San Isidro, donde repasaran toda su historia musical y donde no faltaran temas tan emblemáticos como Atrapados en la red, Espaldas mojadas o Manuel Raquel.

Un concierto donde sus seguidores donde podrán disfrutar de sus canciones más populares como nunca las habían escuchado y también de nuevas composiciones en las que siguen apostando por la calidad, los sonidos más contemporáneos y el compromiso social que les caracterizó como una banda innovadora y que ha marcado la diferencia de Tam Tam Go!, durante tres décadas, hasta la actualidad.

Nacho y Javier Campillo: Tam Tam Go! / Imagen promocional

Nacha Pop

Pocos grupos hay más madrileños que Nacha Pop. En 1977, unos estudiantes de 16 años formaron un grupo que fue su germen, formado por Nacho García Vega, Carlos Brooking y dos amigos más, a los que luego se unió Antonio Vega. Nacho, extrovertido, firma composiciones sobre todo lo que le rodea, mientras Antonio, más introvertido, busca la inspiración en su mundo interior. Dos formas distintas de ver la vida que producirían una reacción mágica en Nacha Pop.

La banda graba su primer disco en 1980, incluyendo sus canciones más famosas como Chica de ayer o Nadie puede parar. Así, comienza una carrera musical los llevó a convertirles en Nº1 en España en sucesivas ocasiones, consagrándose como uno de los grupos con más seguidores de nuestro país.

Después de varias décadas y del fallecimiento de Antonio, Nacha Pop volvió en 2017 con Efecto inmediato, si primer disco de estudio en 30 años con Tu mejor momento como primer single. Eso es precisamente lo que compartirán con nosotros en la Plaza Mayor, su mejor momento, con sus temas optimistas, conlas canciones de siempre que ya que forman parte de nuestra vida.

Nacha Pop, en una imagen promocional de su última gira / Imagen promocional

No te puedes perder este gran evento con música para todos los gustos y horas de diversión. ¡Te esperamos en la Plaza Mayor de Madrid el 15 de mayo!