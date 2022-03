La historia detrás de la legendaria portada de ‘London Calling’ de The Clash

London Calling es, para muchos, no solo el mejor disco de la trayectoria de The Clash, sino que se trata de un punto de inflexión decisivo en la historia del punk en general. El álbum es más que un disco para los miles de fans, y su carátula por sí sola tiene una gran importancia en el mundo de la música y en cada uno de los que lo escuchan.

Cuenta con la portada más icónica de la década de los 70, y es la impactante imagen en blanco y negro en la que el bajista de la banda de punk, Paul Simonon, aparece estrellando su bajo contra el suelo en el escenario del New York Palladium el 21 de septiembre de 1979. Un dato curioso es que Simonon aún guarda las piezas rotas de su bajo después de golpearlo contra el suelo.

La persona que firma la icónica imagen fue la fotógrafa británica Pennie Smith, artista que acompañó a The Clash en su gira por Estados Unidos. Sorprendentemente, a Smith inicialmente no le gustó la foto e hizo todo lo posible para evitar que se convirtiera en la portada del álbum, ya que estaba ligeramente desenfocada debido a sus intentos de evitar que Simonon la golpeara. A pesar de que no le gustara la foto, se ha convertido en su obra más conocida.

Simonon explicó en una entrevista de 2011 que rompió el bajo por frustración cuando se enteró de que los gorilas en el concierto no permitían que los miembros de la audiencia se levantaran de sus asientos: "No me desquité con el bajo, porque no tiene nada de malo", dijo el bajista.

'London Calling' de The Clash, fotografiado en 2018. / Jeremy Drey/MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images

Al ver la foto, Smith la iba a descartar por estar demasiado granulosa, pero a la banda, con los otros tres integrantes reunidos, Joe Strummer, Mick Jones y Topper Headon, les fascinó la fuerza que transmitía la imagen que, finalmente, la eligieron para protagonizar la portada del London Calling.

"Es muy agradable recibir elogios, pero ahora no puedo ver esa imagen", dijo Smith en otra ocasión preguntada por la foto. "Se ha usado de varias formas tantas veces que es un poco como papel tapiz. De todas las fotos de Clash que tomé, hay otras que quizás prefiero, por todo tipo de razones. Sí, me gusta esa foto, pero ya pasó hace mucho tiempo. Lo he visto demasiadas veces para obtener la reacción visceral que tuve en ese momento".

Portada del álbum de debut de Elvis Presley (1956) en el que se inspiró Ray Lowry. / Imagen promocional

La portada en sí fue diseñada por el diseñador gráfico Rob Lowry, que quiso rendir un homenaje al diseño del álbum debut homónimo de Elvis Presley, agregando letras rosas en el lado izquierdo y texto verde en la parte inferior. Lowry había conocido a los miembros de The Clash cuando aún no eran estrellas y actuaban como teloneros de los Sex Pistols. La amistad con los miembros de la banda liderada por Joe Strummer fue creciendo, y tres años más tarde, los acompañaba ya como cabezas de cartel de su propia gira por Estados Unidos.

La legendaria portada se inmortalizaría más tarde en forma de un sello postal de Royal Mail en lugar de la cabeza de la Reina en 2010, algo que no era lo que la banda hubiera previsto en su lanzamiento, pero confirma cómo de importante fue esta portada para la cultura popular británica.