Madonna estrena ‘Intro the Groove (You Can Dance Remix Edit)’, la primera canción de su próximo recopilatorio

Madonna lleva más de 40 años en la música y esto es todo un motivo de celebración. Por ello, la diva del pop lanzará un álbum retrospectivo al que llamará Finally Enough Love, un recopilatorio de sus mejores canciones que han sido hits y números 1 en las listas más importantes, pero remezclados. Será el tercer disco de remixes de Madonna después de Remixed & Revisited, en 2003, y You Can Dance, en 1987.

Para dar un adelantando a sus seguidores, la diva del pop ha estrenado este 4 de mayo el primer remix del disco, Into the Groove (You Can Dance Remix Edit). Un tema con sonidos muy dance que mantiene la esencia de la versión original de 1984 y que anima a bailar a todo el que la escucha. Es un sonido que se mantendrá a lo largo de todas las nuevas versiones y que seguro que no defrauda. Acompañando al estreno, no se ha estrenado un videoclip como tal, pero se ha publicado un vídeo que combina imágenes rojizas con Madonna en diferentes etapas de su carrera.

Intro the Groove (You Can Dance Remix Edit) estará presente en las dos versiones que tendrá el álbum: una normal y otra deluxe. La normal contará con 16 canciones, mientras que la edición especial contará con 50 temas distribuidos en tres discos y llevará el nombre de Finally Enough Love: 50 Number Ones. Un recopilatorio extenso que recogerá las mejores canciones para que los fans de la cantante puedan tenerlos todos juntos y disfrutarlos cuando quieran. La versión digital se lanzará el 24 de junio, aunque habrá que esperar al 19 de agosto para poder tener el disco en físico.

REINA DEL POP@Madonna anuncia hoy la publicación de "Finally Enough Love", 50 hits número uno remezclados para la pista de baile. Disponible en digital el 24 de junio y en físico el 19 de agosto

YOU CAN DANCE! https://t.co/vN311B2jMn pic.twitter.com/K8obwWDybz — Warner Music Spain (@WarnerMusicES) May 4, 2022

Finally Enough Love será el primer lanzamiento de un álbum que hace Madonna tras asociarse con Warner Music Group, grupo discográfico con el que comenzó a trabajar en agosto del año pasado.

El setlist de la edición normal de Finally Enough Love es:

Everybody (You Can Dance Remix Edit) Into The Groove (You Can Dance Remix Edit) Like A Prayer (Remix/Edit) Express Yourself (Remix /Editar) Vogue (Versión única) Deeper And Deeper (Edición de radio de David) Secret (Mezcla única deliciosa de Junior) Frozen (Edición de mezcla de club extendida) Music (Edición de Deep Dish Dot Com Radio) Hollywood (Edición de Calderone & Quayle) Hung Up (Edición vocal extendida de SDP) Give It 2 Me (Eddie Amador Club 5 Edit) Girl Gone Wild (UMF Mix de Avicii) Living For Love (Oferta Nissim Promo Mix) Medellín (Oferta Nissim Madame X In The Sphinx Mix) – Madonna y MalumaI Don't Search I Find (Honey Dijon Radio Mix)

Por su parte, la versión deluxe contendrá: