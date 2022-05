Emilia, a LOS40 Urban: “Tengo colaboraciones con artistas españolas. Estoy muy emocionada”

Hemos conocido que la conexión que Emilia y Duki tienen en el estudio de grabación es inquebrantable. Eso es lo que la propia argentina nos ha desvelado en una entrevista con LOS40 Urban. Pero no es lo único sobre lo que nos ha hablado.

La intérprete de Cuatro Veinte ha desvelado algunos detalles sobre sus próximos proyectos. “Tengo colaboraciones con artistas españolas. Estoy muy emocionada. Están ahí ocultas por el momento. En estas semanitas es probable que yo viaje allí para hacer unos vídeos. Es lo único que puedo adelantarte”, nos desvela Emilia.

Queríamos conocer más acerca de estos trabajos que tiene preparados con artistas de nuestro país, así que le preguntamos si entre ellos se encontraba Lola Índigo. “No, no, no lo sé. No lo sé”, ríe nuestra protagonista. ¿Será ironía o, por el contrario, es cierto que Lola no está entre sus planes más cercanos? Tendremos que esperar para saberlo.

Emilia va a estar en los escenarios españoles este año. Será la primera vez que interprete su música en directo para el público de nuestro país, por lo que ha asegurado que se siente muy emocionada. “Quiero ir y probar toda la comida de ustedes, sobre todo, ir a comer jamón”, dice Emilia.

Está claro que nuestra protagonista es una de las mayores promesas de la escena de la música urbana a nivel internacional. Aunque ha demostrado que no solo el reggaeton es el sonido que controla. También le apasiona un pop, un R&B, y todos estos géneros que siempre han sonado en las listas de éxitos.

En concreto, sobre la escena de la música en España, la argentina nos ha desvelado que escucha mucho a Kidd Keo, Aitana, Rels B, C. Tangana, Rosalía, y más. “Tenéis artistazos. Tenéis una cultura increíble”, añade.

Como mencionamos en líneas anteriores, la artista también nos habló de cómo ha sido trabajar con Duki en los dos temas que comparten y que ya han visto la luz. Aunque nos ha asegurado que no son los únicos que han surgido de esta unión. Eso sí. De momento tendremos que esperar para escuchar las canciones ocultas que guardan, ya que no está entre sus planes estrenarlas muy pronto.

Y a ti, ¿con qué artista española te gustaría escuchar a Emilia? Teniendo en cuenta que pronto va a venir a nuestro país para grabar los videoclips de estos temas, estamos seguros de que no queda nada para escucharlos.