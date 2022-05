Adrián Tello y Marta Jurado (‘Secret Story’) se someten al mismo retoque estético y muestran el resultado

No todo el mundo se creyó la historia de amor de Adrián Tello y Marta Jurado en Secret Story. De hecho, bastantes dudaban de su relación y aseguraban que no era más que una cuestión de estrategia para llegar a la final del concurso. No acabaron ganando, el premio se lo llevó Rafa que también se había enamorado dentro de la casa con más credibilidad para algunos.

El caso es que el tiempo es el que quita o da la razón y en esta ocasión, ha demostrado que lo de los maños era algo serio. La pareja sigue junta y disfrutando de su vida en común. Y lo mejor de todo es que no dudan en compartirlo en redes.

Una de las últimas noticias que han desvelado es el retoque estético al que se han sometido los dos. El cambio ha sido muy sutil, pero han querido compartirlo.

Cuestión de mirada

“Os cuento: he ido otra vez al centro de Paola porque en la casa Brenda me empezó a decir que tenía las pestañas súper para abajo y que tenía la mirada triste y Marta me decía 'perrito pachón', que no sé si os acordáis", explicaba Adrián en sus historias.

"Paola me propuso rizarme las pestañas hacia arriba. Lo único que hemos hecho ha sido rizármelas y, como veréis, se nota, pero tampoco es algo exagerado", comentaba. Y si no lo dice, posiblemente, muchos no se habrían dado ni cuenta.

“Lo único que hace es que se me vea más el ojo, eso es lo que he ido a hacerme, básicamente", terminaba diciendo antes de mostrar el antes y el después para que la gente pudiera comprobar.

Adrián Tello se ha rizado las pestañas. / @adriaaantello / Instagram

Lo mismo ha hecho su chica que también ha mostrado el resultado. No pueden dejar de presumir de mirada y parece que no se van a detener ahí. “Lo próximo serán las ojeras”, aseguraba él entre risas.