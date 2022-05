Cora Vaquero cambia de look tras su paso por ‘Secret Story’ y divide a sus seguidores: “No la hay más choni”

Cora Vaquero fue una de las concursantes que más vidilla le dio a la última edición de Secret Story por ese carácter extrovertido y divertido que tiene. Su hermano también animó la cosa desde plató con su peculiar forma de expresarse. Ambos comparten, aparte de su gusto por los tatuajes y el reguetón, una manera arriesgada de enfrentarse a la vida y probar cosas nuevas.

De hecho, en las últimas horas ha probado un cambio de look de esos con los que no todo el mundo se atrevería. Pero no hay nada que pueda parar a Corita ser de luz.

Compartió el momento en el que llegaba a la peluquería para someterse a un cambio de esos que aportan luz y nunca mejor dicho porque se ha plantado un arco iris en el pelo. “Cambio radical. Yo soy de extremos ✨😈”, aseguraba.

Más que un arco iris es una gama de colores que se mueve entre los morados, los rosas y los lilas. Y parece que se ha quedado encantada con el resultado del que no ha parado de presumir en las últimas horas.

Opiniones divididas

En seguida han sido muchos los seguidores que se han lanzado a confirmar lo bien que le sienta el cambio y han llenado sus comentarios de piropos.

Guapa 😘👏👏❤️

K bombonnn 😍

Bela❤️❤️🔥🔥🔥 te queda genial😍😍

Te queda genial preciosa!😍😍😍😍

Uoooo que guapo!!!!👏👏👏

Que preciosa eres cora una. Mujer. Como tu les ase falta a. Muchos pa k sepan lo k. Es una mujer verdadera y humilde 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥

Y como opinar es libre, también se han expresado los que creen que ese cambio de look no es el que más le favorece. También ha habido voces discordantes que la veían mejor antes y han querido expresarlo.