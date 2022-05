Soraya rescata algunos recuerdos que se trajo de Eurovisión para mandar un mensaje a Chanel

Chanel ya ha puesto rumbo a Turín donde el próximo 14 de mayo representará a España en Eurovisión. De momento, las quinielas la sitúan en los puestos altos, pero ya se sabe que en este Festival no hay que dar nada por sentado. De momento, se lleva el cariño de mucha gente que ha depositado toda su confianza en ella y el buen papel que va a desempeñar.

Una de las que sabe lo que supone vivir esta experiencia es Soraya. Ha aprovechado el momento para rescatar del baúl de los recuerdos algunos objetos que se trajo de su edición. “Buscando en mis recuerdos de Eurovisión … Que cosas tan bonitas!”, empezaba recordando en redes.

Y es que es una experiencia única que solo unos pocos pueden vivir y que deja muchos momentos irrepetibles y recuerdos que con el paso del tiempo se disfrutan con nostalgia y perspectiva.

Recuerdos

Soraya ha querido compartir algunos de esos recuerdos. “Mi propia muñeca que me hizo Héctor Quesada! Como oro en paño la tengo. Y eso que Manuela ha hecho la intentona de robármela jajajaja”, explicaba sobre uno de esos souvenirs que le dejó Eurovisión.

Hay más. “Las banderas que me dieron los eurofans antes de irme! La extremeña y la española. Firmadas y con preciosos mensajes! Aún las tengo!”, admitía sobre uno de los regalos que le hicieron previo a su viaje.

“El pase fatídico que no me dejaba volver al estadio 15 minutos antes de salir a cantar mientras una tv de Grecia me hacía una entrevista …”, recordaba sobre uno de esos muchos momentos de estrés que se viven en un evento de estas características, “me libre por los pelos! Ese pase no pasaba nada! Jajajajs”.

Y como ocurre en las bodas, en Eurovisión, uno de los secretos mejor guardados es el del vestuario y de eso también se quedó con un recuerdo. “Y el boceto del diseño de mi traje de mi querido @juanpedrolopez que lo tengo guardado con todo el amor del mundo …. El traje ya lo conocéis 😃”, compartía.

Y para acabar, ha querido mandarle un mensaje a Chanel: “Vamos @chanelterrero !✨✨ A por todas! BRILLA ❤️”. Eso esperamos todos, que brille y que logre recuperar la ilusión por un festival que nos ha dejado muy buenos momentos a lo largo de su historia.