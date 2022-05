Natalia Lacunza lanza 'Todo va a cambiar' y adelanta fecha y nombre de su primer disco

A finales del mes de abril Natalia Lacunza anunciaba la llegada de su cuarto single Todo va a cambiar, el último en avanzar su primer trabajo discográfico después del lanzamiento de sus dos primeros EPs: Otras Alas y EP2; y ya hemos podido escucharlo.

Todo va a cambiar se lanzaba la madrugada de este 6 de mayo junto a un vídeo en el que podemos ver una animación de la cantante mientras en su letra reflexiona sobre su situación actual: ha experimentado una serie de cambios en su vida que hacen que todo haya dado un giro de 180 grados, una situación sobre la que no sabe cómo sentirse y que asume con la incertidumbre de no conocer cuál es el siguiente paso: "He estado pensando que en verdad me parece bien lo que tenga que ser, ganar o perder".

Natalia Lacunza, Karma C - Todo Va A Cambiar (Audio)

"No vas a volver a donde estabas otra vez. ¿Es que no lo ves? Todo está al revés" comienza a cantar la navarra en una carta que parece que va destinada a sí misma. "No sabes qué hacer para entenderlo todo bien, todo desde cero". Un tema que realiza en colaboración con Karma C para entregarnos una nueva canción con toques de bedroom pop y de nostalgia al que nos tiene acostumbrados y que, tal y como ella anunciaba en sus redes sociales, cerrará su primer disco.

Tiene Que Ser Para Mí

Pese a que el disco estuvo a punto de llamarse Todo va a cambiar, finalmente ese no fue el nombre elegido por la navarra para dar título a su primer LP. Un título y una fecha de lanzamiento que ha mantenido en secreto hasta un día antes del estreno de su último single y que ahora ya conocemos. El primer disco de Natalia Lacunza se lanza bajo el nombre Tiene Que Ser Para Mí y verá la luz el próximo 10 de junio, justo antes del verano y en vísperas de su gira alrededor de diferentes festivales y ciudades de la geografía española.

Natalia Lacunza ha encontrado por fin su hueco e identidad dentro de la industria musical nacional y nosotros no podríamos estar más contentos. Por el momento ya hemos escuchado, además, los adelantos de Cuestión de suerte, Todo lamento y Muchas cosas. Una lista a la que ahora se une Todo va a cambiar para dar paso a la nueva era musical de la ex concursante de Operación Triunfo 2018, que promete darnos muchas alegrías en las próximas semanas.