Jaime Lorente nos muestra su faceta más oscura y vividora en ‘La Noche’, su primer EP

Los seguidores de Jaime Lorente están de enhorabuena. El artista ha estrenado al fin su primer EP La Noche, que llega con cinco canciones para escuchar en cualquier fiesta.

De la mano del productor Pablo Gareta, el murciano explora por los sonidos nostálgicos y electrónicos para mostrarnos su faceta más oscura y vividora. Los temas que componen este proyecto son auténticos bangers de discoteca, de esos que escuchas en estos clubs nocturnos y que te evaden a otra dimensión. Hablan de noches de desenfreno y aventuras con las que muchos pueden sentirse identificados.

Otro elemento que no podía faltar en estas canciones es el rapeo crudo de nuestro protagonista. Esto y las melodías pegadizas que acompañan a sus temas los convierten en verdaderos hits.

La única colaboración que incluye en La Noche es Guapo y Loco junto a su compañero y casi hermano Natos de Natos y Waor.

Además, con el lanzamiento de La Noche también ha llegado el estreno de los videoclips de El Chaval y Lengua de Gata, las dos únicas canciones del EP que no contaban con una pieza audiovisual. León Santana ha sido el encargado de dirigir estos audiovisuales.

El lanzamiento de La Noche llega en uno de los mejores momentos artísticos de Jaime. Y es que sus seguidores podrán escuchar estos temas sobre los escenarios de algunos de los festivales más importantes del país, como son el Arenal Sound, Boombastic, y más. Jaime no piensa perderse ni una fiesta.

Aunque muchos lo conocemos por su faceta como actor, el murciano ha demostrado en más de una ocasión que la música es una de sus grandes pasiones. "Lo más importante que me ha dado la música es libertad, para poder ser quien soy en las canciones, decidir hasta el más mínimo detalle durante la creación. Me gusta componer, es una de las cosas que más me cura las heridas. Poder ser yo mismo, poder inventarme una historia, poder vaciarme escribiendo lo que tengo dentro, sin ningún tipo de límite", declara nuestro protagonista.

Y tú, ¿ya has escuchado La Noche? ¿Qué te parece la propuesta musical de Jaime Lorente?