Belinda pone voz a la cabecera de ‘Bienvenidos a Edén’, una serie con un paraíso algo peculiar

Bienvenidos a Edén es la nueva serie de Netflix que promete sorprender al espectador a través de un thriller de ocho capítulos con una trama inquietante. Cinco jóvenes son invitados a través de las redes sociales a una fiesta exclusiva y secreta, organizada por una marca de bebidas, bajo el lema “¿Eres feliz?”. Esta inocente invitación será el viaje de sus vidas y el que les cambiará por completo. Sin embargo, el paraíso al que acceden no es lo que parece.

Bienvenidos a Edén | Tráiler oficial

El reparto está formado por Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Ana Mena, Sergio Momo, Berta Vázquez, Lola Rodríguez y Belinda, entre otros muchos actores y actrices jóvenes que prometen tener un gran futuro dentro de la interpretación. Esta última es la artista más internacional de todo el elenco y quien pondrá voz a la cabecera de la serie con el tema Edén. Una canción introductoria en inglés que consigue sumergir al oyente en ese viaje al paraíso y que tiene un buen papel dentro del inicio de la ficción.

Este no es el único tema de la cantante que formará parte de la serie, aunque sí que es el único disponible, por el momento, en las plataformas digitales de Belinda. Además de Edén, ha compuesto otra canción exclusiva para la serie que aparece en uno de los episodios.

La buena relación entre los integrantes de Bienvenidos a Edén es muy notable. Un elenco de edades similares que se han pasado meses rodando esta ficción en diferentes lugares de España, como Lanzarote y Teruel, y que sienten que ha sido como un campamento de verano. “Después de venir de esa situación, el estar con un equipo tan grande y con gente de tu edad, fue una situación increíble”, dijo Lola Rodríguez en una entrevista para LOS40.

Para Belinda, Bienvenidos a Edén fue un salvavidas. Trabajar en España era un sueño, pero justo en el comienzo del rodaje de la serie su abuela falleció. Esto supuso un duro golpe para la cantante, pero asegura que el rodaje le dio fuerzas para seguir adelante.

Colaboración entre Belinda y Ana Mena

El Edén ha unido al elenco creando una bonita amistad y, por supuesto, también lo ha hecho con Belinda y Ana Mena. Como confirmó la mexicana en una entrevista en los Premios Platino 2022, ha estado en el estudio con la malagueña para grabar un tema juntas: “Estoy emocionada. Vamos a colaborar juntas. Estuvimos en el estudio. No puedo decir la canción porque me regaña, pero está espectacular”. Aseguró que será una colaboración muy veraniega y que no dejaremos de bailar. ¡Ojalá pronto podamos escuchar esta fusión entre ellas que seguro que será uno de los temas que no dejará de sonar en las fiestas!