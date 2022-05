La boda de Rihanna y Asap Rocky en ‘D.M.B.’, mira el vídeo y la letra

Rihanna y Asap Rocky son dos de los nombres del momento. Para bien y para mal. Porque mientras continúan los rumores acerca de su separación, este dúo sentimental y musical acaba de estrenar su nueva colaboración, D.M.B., que curiosamente acaba en boda.

La cantante de Barbados se lleva el protagonismo de un alucinante clip en el que por primera vez el propio músico se pone tras la cámara. El rodaje, del que se escribieron cientos de noticias, tuvo lugar en 2021 y aún así parece que su estreno ha llegado en el momento clave con los ojos de la prensa rosa puestos en la pareja y también con los de la prensa de sucesos tras la detención del rapero.

Puede que no te guste la melodía o la letra pero visualmente D.M.B. tiene algo que hipnotiza e invita a verlo una y otra vez (y no solo porque la cosa acabe en boda y nos encante ver a Rihanna de novia). El esfuerzo de postproducción no ha pasado desapercibido para sus miles de seguidores en su canal oficial de Youtube.

Desafortunadamente nos quedamos con las ganas de escuchar a Rihanna cantar. Anda, sonríe, camina, desafía a la cámara y se adueña del clip pero ni una sola nota sale de su boca. Mala suerte porque nos toca seguir esperando el lanzamiento de su nuevo y esperadísimo proyecto musical.

Curiosamente en la canción no aparece acreditada por ningún lado salvo con su imagen y por el mensaje que le ha dedicado Asap Rocky en su perfil oficial de Instagram: "Orgulloso de anunciar mi debut como director en el vídeo de D.M.B. que acaba de salir. Gracias a todos los que se involucraron y ayudaron y especial agradecimiento a mi dama por la motivación y el papel".

Aquellos que ven conspiraciones por todos lados no han tardado demasiado en señalar que es un mensaje más bien frío para la futura madre de tu bebé. Si a eso le añadimos las frases del cartel ("líame un canuto" y "esta es mi zorr*") no parece que se lo haya puesto muy difícil a los conspiranoicos.

No es el primer videoclip que ambos protagonizan juntos tras estrenar hace algunos años Fashion Killa pero sí es el primero en el que lo hagan como pareja.