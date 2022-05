Muere el hijo de Nick Cave, Jethro Lazenby, a los 31 años

El hijo del conocido músico Nick Cave, el modelo internacional Jethro Lazenby también conocido como Jethro Cave, ha fallecido a los 31 años de edad, tal y como ha confirmado el propio artista este mismo lunes al medio británico NME.

Cave no ha querido dar más detalles sobre la defunción de su hijo. El artista que dio forma a Nick Cave & The Bad Seeds no se ha pronunciado al respecto en las redes sociales y se ha limitado a informar de dura pérdida a través de un escueto comunicado en el que únicamente ha pedido privacidad para su familia en estos momentos tan difíciles.

Para Cave este es el segundo gran revés que le da la vida, pues además de esta reciente pérdida, el músico tuvo que enfrentarse en 2015 a la muerte de otro de sus hijos, Arthur, quien murió tras caerse accidenetalmente por un acantilado en Bighton (Inglaterra) cuando solo tenía 15 años.

Jethro Lazenby tenía problemas con la justicia

Jethro, que nació en Melbourne en 1991, no conoció el nombre de su verdadero padre hasta los ocho años, cuando finalmente este le reconoció como hijo legítimo y el mayor de los que tenía.

El joven creció junto a su madre y rápidamente se incorporó al mundo de la moda, donde, tras ser descubierto por la calle, ha desfilado para grandes marcas como Versace y John Varvatos. Además, había hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación gracias a pequeños papeles en las películas Corroborre (2007) y My Little Princess (2011) y había trabajado también como fotógrafo de modelos.

En los últimos meses el nombre de Jethro Cave había aparecido en la prensa en varias ocasiones después de que saltase la noticia de que el joven había sido encarcelado por agredir a su madre, Beau Lazenby, durante una discusión.

En el juicio que le enfrentaba a su progenitora, los abogados de Jethro alegaron que al joven le había sido diagnosticada esquizofrenia, algo que hizo que el juez que le puso en libertad el pasado día 5 de mayo, hace solo cuatro días, indicase que debía someterse a un tratamiento especializado para tratar el abuso de sustancias.

Además, Jethro Cave fue condenado a mantenerse alejado de su madre durante dos años. "Lo mejor para usted sería participar en todos los servicios de apoyo que tiene a su alcance. Es muy importante que su camino hacia la rehabilitación sea más positivo y deje usted de ser un riesgo para la comunidad en general y particularmente para su madre", sostuvo la jueza entonces tal y como recoge NME.

Pero la de este mismo 2022 no fue la única ocasión con la que el joven tuvo contacto con la cárcel. En 2018, cuando tenía solo 27 años, el modelo cometió una serie de agresiones sobre su entonces pareja que también le supusieron una condena de cárcel.