Estar 24 horas en una isla sin más que hacer que sobrevivir, deja mucho tiempo libre y los concursantes de Supervivientes encuentran los métodos más insospechados para divertirse un rato. En Playa Royale han decidido jugar a ‘verdad o reto’ y eso nos ha dejado confesiones inesperadas de Desy Rodríguez.

“¿Es verdad que si no tuvieras pareja le pegarías un repaso a Nacho Palau?”, le preguntaba Marta Peñate. Y la sevillana no ha dudado: "Pues sí”. “¿Un repaso profundo o un repaso ligero?”, insistía su compañera. “Le daría un repaso profundo, para tonterías no estamos".

También le ha preguntado por Alejandro: “Tiene un porrazo, un empujoncito, pero es que yo lo veo muy niño. A mí me gustan más hombres, más maduritos, por ejemplo, como Nacho”.

En cuanto a Kiko Matamoros, tampoco ha dudado mucho. “Noooo, ni calvo ni con tres pelos”, aseguraba sobre tener algo con él. Está claro que su relación está muy lejos de mejorar. “Escúchame, Kiko Matamoros te mete una buena empotrada”, le aseguraba Marta. “A mí no”, insistía ella.

Más confesiones sexuales

Como no todo iba a ser contestar, Desy también quiso preguntar y le lanzó una cuestión al joven Borbón. “¿Es verdad Ignacio que nunca has estado en una fiesta de vicio?”, le preguntó y el pobre chico no sabía ni de qué le hablaba. “Ay niño, qué aburrido”, replicaba Mariana. Parar ella fue la pregunta de Ignacio sobre con cuántas personas había estado a la vez.

Contestó que con otras dos personas más. “¿Nada más?”, preguntaba Desy, “yo sí he estado con más”. Y volvía a insistir con Ignacio para saber si había estado con alguien del mismo sexo. Él aseguraba que era verdad, “nunca he estado con nadie de mi mismo sexo. A mí me gustan las mujeres, pero no sé, yo creo que nunca se puede decir nunca voy a hacer todo”.

El reto

Y ya cansados de tanto hablar, Desy eligió reto, aunque le pidió a Marta que no fuera muy “cabrona”. Le pidió que recreara con Nacho Palau el momento icónico del reencuentro de Rosa Benito con Amador Mohedano. El ex de Miguel Bosé pasó bastante del tema, prefería ir a pescar.

Marta hizo el resumen del día: “Desy siente mariposas por Nacho, pero sigue teniendo presente su relación con Luciano”. Resumen que hizo delante de Nacho Palau que preguntó: “¿En serio?”. “Se me había olvidado que estabas ahí”, matizó Marta.

Veremos cómo avanzan los días en la isla, que el aburrimiento puede llevar a hacer locuras.