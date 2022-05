Palito Dominguín desvela lo que habló con Nacho Palau antes de irse a ‘Supervivientes’

Cuando se anunció la participación de Nacho Palau en Supervivientes, en seguida se nos vino a la cabeza Miguel Bosé y la posibilidad de que, por fin, fuésemos a conocer detalles de la larga relación que mantuvieron siempre en la más absoluta discreción. Y parece que nos equivocamos porque el escultor es bastante reservado con su vida privada.

Por lo menos de momento, aunque ya ha empezado a abrirse un poco. Les ha contado a sus compañeros lo desprotegido que se sintió tras la ruptura después de más de dos décadas en pareja. Ha confesado lo mucho que le ha costado reponerse, sobre todo, por sus hijos.

También ha hablado de bien que se lleva por Lucía Dominguín y, por ende, con su hija, Palito Dominguín a la que pudimos conocer mejor en la anterior edición de Supervivientes. Ella pasó gran parte del concurso con Lola en el palafito y formaron una de las parejas más entrañables del programa. Muchos la veían como ganadora, pero al final no pudo ser. Se llevó como premio la experiencia y la amistad de su compañera.

Palito habla

Ahora ha sido ella la que ha hablado del ex de su tío. “Yo le he visto con ganas, le he visto nervioso, pero con muchas ganas de irse y la verdad es que eso es lo más importante”, explicaba en una llamada telefónica con el equipo de Sálvame.

“Yo fui y no sabes si estás preparado o no, porque es algo que no has vivido nunca, pero le vi con muchísimas ganas”, aseguraba con los ánimos con los que Palau se fue a Honduras.

“La parte que conozco de Nacho, como, desde pequeñita, pues, es que es super cariñoso, super gracioso y es que le tengo mucho cariño”, explicaba sobre el carácter del concursante, “es un oso amoroso, un tío cariñoso y un tío amoroso.

Pese a la ruptura de su tío con él, ella sigue unida a él de alguna manera. “Mi relación con él es esa, es muy bonita y es de compañerismo. Yo creo que va a tener eso con sus compañeros también”, aseguraba.

El consejo de Palito

Y como buena supervivientes que ha pasado por la isla y sabe lo que es de primera mano, tenía claro lo que tenía que decirle antes de irse: “Mi consejo fue que disfrutase de la experiencia porque es una cosa única y que no se iba a arrepentir de hacerlo porque es algo maravilloso. Le dije que lo disfrutara lo máximo y que fuese él, que es lo mejor”.

Lo de disfrutar cuesta cuando se están pasando tantas penurias. Este año, al hambre se suman los mosquitos que tienen a los concursantes acribillados. Pero hay que centrarse en lo positivo.

“Es un momento para estar a solas contigo mismo. Aunque te esté viendo mucha gente, hay muchas horas ahí que estás con tu cabecita y estás ahí muy a gusto”, explicaba Palito.

Le preguntaban por las críticas que siempre se reciben cuando uno se expone de esa manera. “Hasta yo estoy intentando digerir cómo se digieren las críticas, entonces, no puedo dar mucho consejo en ese tema”, admitía.

En cuanto a que Nacho Palau sea ganador, lo tiene claro. “Sí. Yo me veía a mí como ganadora, así que a él también lo veo como ganador”, expresaba.

Todavía quedan muchas semanas para que llegue ese momento y ahora le toca recuperar fuerzas que lleva unos días de bajón. Veremos hasta dónde llega Nacho.