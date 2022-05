Pipi Estrada estalla contra los aplausos del público de ‘Sálvame’: “¡Esto es demagogia!”

Pipi Estrada ha vuelto a Mediaset. El ex asesor del amor en Mujeres y Hombres y Viceversa se ha convertido en el nuevo protagonista de las tardes de Sálvame. El periodista deportivo está ejerciendo de colaborador en el programa de Jorge Javier Vázquez, contando todos los detalles de la relación que tuvo con Terelu hace 16 años.

De este modo, Alejandra Rubio, hija de Terelu, ha querido hablar sobre el tema. Lo ha hecho en Viva la Vida, donde ha asegurado que no le hace nada de gracia Pipi:

“Me da igual cómo me llame este señor porque no me conoce de nada. Ha pasado conmigo dos años de mi vida, que yo era un moco, con tres o cuatro que yo tenía cuando él estaba con mi madre. No me hacía ni puñetera gracia Pipi Estrada, o sea que imagínate ahora”

Además, Alejandra Rubio ha asegurado que Pipi no para de mandarle mensajes para crear un conflicto con ella. Motivo por el que la joven le pidió que dejase de hacerlo: "Cuando el otro día le pedí aquí que dejara de escribirme lo primero que hizo fue mandarme un mensaje, han pasado 16 años ya, supéralo".

Pipi contesta en Sálvame

Este lunes, 9 de mayo, Pipi ha vuelto a Sálvame. Lo ha hecho para verse las caras con Carmen Borrego. Pero antes ha tenido que ver las imágenes de Alejandra en Viva La Vida. Cuando ha terminado de emitirse el vídeo en Sálvame, el público ha aplaudido las palabras de la joven. Un hecho que no ha gustado nada a Pipi, quien ha estallado contra las gradas: “No puedo con la demagogia”.

Carmen Borrego tampoco se ha quedado callada, defendiendo a su sobrina y a su hermana: “Me parece tan feo que se ponga a hablar de una niña que por aquel entonces tenía 4 años. Lo mínimo que debería hacer es callarse. Nadie ha hablado aquí de sus hijos, de su hija, de sus novias... esta familia nunca ha hablado de él".

Además, Carmen ha tenido unas duras palabras contra él: “El problema de Pipi es que nunca fue leal. La relación con mi hermana no fue bonita y sufrió mucho desde el principio. Vivía con ansiedad. Ha sido la peor relación que ha tenido mi hermana”.

Parece que la historia de Pipi y Terelu va a seguir dando que hablar. Y eso que han pasado 16 años.