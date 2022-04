Sálvame vuelve a acaparar todos los titulares, después del accidente de Belén Esteban y de la multa. Esta vez el magazine ha estado de celebración ya que este pasado miércoles ha cumplido 13 años en atena. Para ello, el programa ha querido rescatar algunos de los rostros más conocidos que han pasado por Telecinco en los últimos años. El primero en reencontrarse con sus compañeros ha sido Pipi Estrada, que lleva exactamente "una década" sin pisar los platós de Mediaset.

El periodista ha hecho una aparición estelar ya que ha salido de una especie de "cápsula del tiempo". "He sido muy feliz aquí. He tenido algún disgusto, pero principalmente he sumado", ha comenzado recalcando Estrada. "La parte que ha restado me ha enseñado a aprender, porque los seres humanos somos imperfectos y cometemos errores", así ha explicado cuál ha sido su paso por esta cadena haciendo un pequeño balance de todo lo que ha vivido.

Pipi Estrada ha hecho un viaje en el tiempo sobre su vida personal y profesional. Uno de los momentos más hipnotizantes, sin duda, lo ha protagonizado junto a Rafa Mora, con quien ha tenido un fuerte enfrentamiento que ha sido muy comentado en redes, sobre todo, el nuevo apodo que el periodista ha utilizado para referirse al coloborador: "Rata Mora". Unas palabras muy utilizadas en un hastag, que se ha acabado convritiendo en trending topic.

El tertuliano del programa de Telecinco, Rafa Mora, ha entrado en directo por videollamada para charlar con sus compañeros, pero el invitado le ha dedicado unas palabras: "Le bauticé como Rata Mora. Es de la familia de los reptiles. En la vida puedes conseguir los objetivos de dos formas, volando como un águila o arrastrándote", ha dejado claro mostrando su rechazo al tertuliano.

Pipi Estrada y Rafa Mora discuten en directo

El tenso enfrentamiento no ha acabado aquí porque Pipi Estrada ha continuado despachándose bien a gusto. "Me traicionó mintiendo como un bellaco. Cuando le echaron del programa, Miriam y yo siempre le decíamos a la directora que le llamarán. Rafa Mora llevaba vetado en esta casa dos años, y le abrieron las puertas para hablar de mí diciendo que yo le daba el teléfono de las pretendientas a los futbolistas… Por eso le abrieron las puertas", ha explicado el periodista con un tono de enfado. Además, ha asegurado que ese hecho será algo que no perdonará "jamás".

Para terminar, Pipi ha vuelto a hacer hincapié en su rechazo hacia el tertuliano. "Eres un miserable, porque no hay cosa peor que decir una verdad a medias", ha añadido. Sin embargo y pese a estas tensiones, el periodista ha conseguido charlar con el resto de los colabores del magazine de por las tardes, donde ha tenido unas palabras de afecto hacia Lydia Lozano, a quién le ha perdido perdón públicamente tras haber confesado hace 10 años en directo un supuesto affaire que tuvieron y por que el Lydia se llevó un gran disgusto.

Aún así el reportero deportivo ha asegurado que ha venido para quedarse. Se desconoce si volveremos a verle con frecuencia sentarse en las sillas de Sálvame.