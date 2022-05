Las chicas de ‘Bienvenidos a Edén’ hacen en ‘La Resistencia’ la versión más inesperada de ‘Doraemon’

Amaia Aberasturi y Begoña Vargas se han pasado por La Resistencia. Ellas han sido las encargadas de defender en el programa de David Broncano su nueva serie de Netflix, Bienvenidos a Edén. Algunos de sus compañeros se quedaban entre el público.

Más allá de la metedura de pata del presentador con el actor sordo que participa en la serie y que provocó que se llamara así mismo, ‘gilipollas’, la visita nos dejó grandes momentos y un tanto surrealistas.

Si dijésemos que dos actrices de una serie de Netflix van a hacer promo de su trabajo y acaban cantando la sintonía de Doraemon seguro que más de uno pensaría que nos hemos vuelto locos. Pero si decimos que eso ha sucedido en La Resistencia, todo el mundo lo ve de lo más normal.

Nueva versión de Doraemon

Es lo que sucede cuando uno asume que va al programa a hacer cualquier cosa surrealista más allá de hablar de su trabajo. Por eso, pudimos ver a Amaia Aberasturi (Zoa en la serie) cantando en vasco la canción del ser azul con el bolsillo más grande del mundo.

La actriz preguntó al público si había algún vasco que pudiera cantar con ella, y lo encontró. Subió al escenario. La pareja ponía la voz y Begoña Vargas tocaba el triángulo. Y no, no parecía muy convencida de su papel en esta jam improvisada.

“No me siento parte de este grupo, me estáis excluyendo todo el rato, no quiero más”, paró en mitad de la actuación. “¿Tú has visto alguna orquesta en la que el triángulo para el concierto y diga ‘es que no me siento parte’?”, le decía Broncano.

Finalmente siguieron y consiguieron una interpretación de Doraemon que hasta los coreanos aplaudirían, por friki, claro.

𝗞𝗮𝘁𝘂 𝗸𝗼𝘀𝗺𝗶𝗸𝗼𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗼𝗮 𝗲𝗿𝗲 𝗯𝗮𝗱𝗮!

"Bai! Egia da hori!"

Rom-pom-pom,

Gora eta gora beti, Doraeeeeemon!



Al final estas cosas quedan medio bien, ¿no? Decidme que sí. pic.twitter.com/Lp95WefMtV — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 9, 2022

Y seguro que más uno sintió la nostalgia de una serie que lleva años y años acompañándonos.