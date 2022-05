Así ha cambiado Sam Worthington, el protagonista de ‘Avatar’, en 13 años

Han pasado trece años desde que se estrenó Avatar. La película de James Cameron sorprendió al mundo gracias a su revolucionaria forma de rodar. Y es que todo lo que aparecía en la película, hecho a través de CGI, parece totalmente real. De este modo, millones de espectadores alrededor del mundo quisieron ver con sus propios ojos el maravilloso mundo de Pandora. Un precioso planeta salvaje donde vivían los Na'Vi.

La historia, donde los seres humanos colonizan un planeta lleno de maravillas para explotar todos sus recursos, recordaba bastante a la de Pocahontas. Pero eso no frenó al público para acudir en masa a las salas de cine. ¿El resultado? Avatar se convirtió en la película más taquillera de la historia.¡Y en diciembre llega la segunda parte!

Con este currículum, cabría de esperar que el actor Sam Worthington, quien se metió en la piel de Jack Sully se convirtiese en una auténtica estrella. Lo cierto es que, una década después, aunque a Sam no le ha ido nada mal, no tiene el estatus de super celeb de Hollywood. ¡Ni mucho menos!

Sam Worthington presentando la primera película de 'Avatar' / Getty / Vera Anderson/WireImage

El actor británico tiene 45 años y no puede quejarse de trabajo. Aunque no ha dejado de rodar, lo cierto es que el público no lo reconoce. Quizá porque duranter casi toda la película de Avatar se pasa con la forma de Na'Vi.

Aunque estos marcianos azules no envejezcan, lo cierto es que una década puede cambiar mucho físicamenta a un humano. Cuando Sam rodó la primera parte de Avatar contaba con 32 primaveras. Ahora, el británico tiene 45 y lo podemos ver más maduro. ¡Una cosa de lo más lógica!

Sam Worthington en la premiere de 'Under The Banner Of Heaven' / Getty / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Lo cierto es que este cambio físico no tiene porque verse reflejado en la película. Sobre todo, porque el personaje de Sam terminaba viviendo permanentemente con su forma de Na'Vi. ¡A estas alturas no es un spoiler!

Pero, ¿qué ha hecho Sam todos estos años? Por si le has perdido la pista, en LOS40 repasamos algunos de los momentos clave del actor en la última década. Y es que 13 años dan para mucho. ¡Mira, mira!

Ha formado una familia

Durante estos años, Sam ha encontrado el amor. El actor británico se casó en 2014 con la modelo australiana Lara Bingle (ahora conocida como Lara Worthington). Juntos tuvieron dos hijos: Rocket y Racer. Eso sí, ambos son muy reservados con sus hijos y no publican nada de ellos.

Sam Worthington y Lara Worthington en la premiere de "Under The Banner Of Heaven" / Getty / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

No tienes redes sociales

Una de las cosas que no ha hecho Sam en estos trece años es abrirse una cuenta de Instagram. El actor, a diferencia de otros compañeros de Hollywood, ha preferido no caer en la tentación de sumar followers en las redes sociales. De hecho, tampoco aparece en el feed de su esposa. Parece que el actor no quiere dejar ningún tipo de huella digital que no sea necesaria.

Más allá de Avatar: los otros trabajos de Sam

Durante estos años, Sam no ha dejado de trabajar. El actor ha estado en blockbusters como Furia de Titanes. Maléfica o La cabaña. También en películas de autor como Cake, El último hijo o Lansky.

Durante estas premieres es cuando los espectadores y espectadoras hemos podido ver a Sam posando en los photocalls.