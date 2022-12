Estos son los actores del reparto de 'Avatar 2: El sentido del agua' y los personajes a los que les dan vida

Ha llegado el momento. Tras trece años de espera Peter Jackson estrena este viernes 16 de diciembre en EspañaAvatar 2: El sentido del Agua, una película que nos lleva (otra vez en 3D) de regreso a Pandora para que veamos cómo siguen las vidas de Jake Sully y Neytiri, los principales protagonistas del filme que marcó un antes y un después en la historia del cine de todo el mundo en el año 2009 y que ahora vuelven a ser el eje central de una historia que deja de lado por un momento a los bosques para centrarse en el océano.

Una vez más Peter Jackson ha querido trasladar a sus espectadores a Pandora, un país mágico en el que la naturaleza está conectada directamente con todos sus habitantes dándole forma a un equilibrio único, y para ello, ha necesitado convertir a sus actores en Na'vis la especie autóctona de este recóndito e idílico punto del espacio exterior. Por eso, aunque, tal y como hizo con Avatar 1, el director neozelandés ha escogido a parte de los actores más reputados de la industria del cine para formar parte de la nueva aventura de Avatar, se hace difícil reconocerlos en pantalla.

Pero para que no quede ninguna duda al respecto después de ver esta fascinante película, desde LOS40 hemos hecho un repaso al reparto de Avatar 2: El sentido del agua y aquí os contamos quién es quién en esta película:

1. Sam Worthington vuelve a ser Jake Sully en Avatar 2

Sam Worthington es Jake Sully. / Getty Images / 20th Century Fox

El actor Sam Worthigton, que ya fue Jake Sully en la primera entrega de Avatar, vuelve, 13 años después, a interpretar a este personaje que se ha convertido en Na'vi. ¡Es inconfundible!

2. Zoe Saldaña vuelve a ser Neytiri en Avatar 2

Zoe Saldaña es Neytiri. / Getty Images / 20th Century Fox

Al igual que sucede con el intérprete que le da vida a Jake Sully, la actriz que ya se puso en la piel de Neytiri repite. Zoe Saldaña regresa al reparto de Avatar para convertirse en una madre de familia fuerte y poderosa.

3. Sigourney Weaver es Kiri en Avatar 2

Sigourney Weaver es Kiri. / Getty Images / 20th Century Fox

La actriz conocidísima actriz Sigourney Weaver, que apareció en Avatar 1 con su forma humana para interpretar a la doctora Grace Augustine, vuelve a sus 73 años a Avatar 2 interpretando a Kiri, la hija adoptiva adolescente de Jake Sully y Neytiri.

4. Jamie Flatters es Neteyam en Avatar 2

Jamie Flatterers es Neteyam. / Getty Images / 20th Century Fox

El actor de 22 años Jamie Flatters es el hombre que se esconde tras el cuerpo de Na'vi mestizo de Neteyam, el hijo mayor de Neytiri y Jake Sully nacido y criado en Pandora. A Flatters le hemos podido ver anteriormente en la serie Liaer, en la sitcom So Awkward y en la película de Netflix The School for Good and Evil.

5. Britain Dalton es Lo'ak en Avatar 2

Britain Dalton interpreta a Lo’ak en 'Avatar: El sentido del agua'. / Getty Images / 20th Century Fox

El hijo más rebelde de la familia Sully es Lo'ak y en su piel se pone el actor estadounidense de 21 años Britain Dalton, conocido por su papel como Nathan Drake en el videojuego Uncharted 4: A Thief's End.

6. Trinity Jo-Li Bliss es Tuktirey en Avatar 2

Trinity Bliss es Tuktirey en 'Avatar 2'. / Getty Images / 20th Century Fox

La joven actriz Trinity Jo-Li Bliss, a la que ya hemos podido ver en las series The Garcias y Hacia delante pese tener solo 13 años, se ha puesto en las manos de James Cameron para interpretar a Tuktirey, la hija más pequeña de la familia Sully.

7. Cliff Curtis es Tonorawi en Avatar 2

Cliff Curtis es Tonorawi en 'Avatar: El sentido del agua'. / Getty Images / 20th Century Fox

El actor neozelandés de 54 años Cliff Curtis es el hombre que se esconde tras Tonorawi, uno de los nuevos personajes de Avatar 2 y líder del clan Metkayina, uno de los pueblos Na'vi que viven íntimamente ligados al agua.

8. Kate Winslet es Ronal en Avatar 2

Kate Winslet es Roan en 'Avatar 2'. / Getty Images / 20th Century Fox

La popular actriz Kate Winslet ha vuelto a vuelto a ponerse en las manos de Peter Jackson tras su experiencia juntos en Titanic para convertirse en Ronal, la tsahik y mujer del líder del clan Metkayina.

9. Bailey Bass es Tsireya en Avatar 2

La hija de Tonorawi y Ronal se llama Tsireya y está interpretada por la actriz estadounidense Bailey Bass, una intérprete de 19 años que se hizo muy conocida por su participación en en la serie Entrevista con el vampiro.

10. Stephen Lang es el coronel Miles Quaritch

Stephen Lang. / Getty Images / 20th Century Fox

El malo de la película es el coronel Miles Quaritch, un Na'vi Avatar interpretado por el actor Stephen Lang.

11. Jack Champion es Spider

Jack Shampion es 'Spider' en Avatar. / Getty Images / 20th Century Fox

Por último, para acabar con los principales protagonistas de la nueva entrega de Avatar, tenemos al actor de 18 años Jack Champion, quien después de obtener un papel en Avengers:Endgame, se ha unido a James Cameron para dar vida a Spider, un humano amigo de lios Na'vis.

Avatar 2 y Avatar 3, lo que está por llegar de James Cameron

Además de conocer a las personas de carne y hueso que se meten en el papel de los Na'vi, puede que, si ya has podido ver Avatar 2, te preguntes cuándo se esrenarán la parte 2 y la parte 3 de la saga de Avatar. Pues bien, para eso ya hay respuesta aunque, conociendo la industria, todo puede acabar cambiando.

La película Avatar 3 llegará al cine el 20 de diciembre de 2024, si nada trastoca antes en los planes de Cameron, y la cuarta entrega el 18 de diciembre de 2026, ambas en plena Navidad.