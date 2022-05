Amaia y Aitana lanzan ‘La canción que no quiero cantarte’: “Quieres ser mi amigo, cómeme el higo”

No queda nada para que podamos disfrutar del segundo álbum de estudio de Amaia. La cantante pamplonica lanza este viernes, 13 de mayo, Cuando no sé quién soy. Para que la espera sea más llevadera para sus fans, la artista ha querido lanzar uno de los temas más esperados del disco cuatro días antes: La canción que no quiero cantarte. Se trata de una de las colaboraciones más esperadas. ¿La razón? Amaia se reúne con su gran amiga de la academia de Operación Triunfo 2017: Aitana.

Amaia y Aitana se juntan en el estudio. Lo hacen cuatro años después del final del talent que las catapultó a la fama. Para la ocasión, las dos artistas han apostado por un tema pop rock que recuerda al sonido de los ochenta. De hecho, no dudan en usar los sintetizadores en los puentes entre las estrofas y los versos.

Amaia ha apostado por una letra de desamor que no podrás quitarte de la cabeza. Con un toque gamberro, los versos parecen sacados de un grupo de la movida madrileña. Nos encanta el estribillo: “Quieres ser mi amigo, cómeme el higo. No van a volver a verte paseando conmigo. Quieres ser mi amigo, me meo contigo. No van a volverte a verte paseando conmigo”.

Un videoclip de Canadá con una gran ausencia

Amaia ha apostado por Canadá para la producción de este videoclip. Dirigido por Virgil Jubero, vemos a Amaia como una chica yeyé que se pone a tocar la guitarra y es que es perseguida todo el rato por un Elvis Presley.

Luego aparece como como una chica de los noventa que llega a la casa y se pone a preparar un pastel. Sin duda, un videoclip que es una auténtica locura.

Eso sí, hay una gran ausencia: la de Aitana. La cantante de 11 Razones no aparece en ningún momento en el videoclip. Eso sí, aparece el frasco de su colonia en algunos de los planos del tema. Un guiño de Amaia a su amiga.

Letra 'la canción que no quiero cantarte' Un, dos, tres, y Aquí tienes tu canción El resto de tus cosas en cajas en el salón Fumando en mi habitación Teletienda en la televisión Es tan raro estar sin hablarte Cantando canciones que me hacen pensar en llamarte Iba justo a olvidar, pero he vuelto a empezar La canción que no quiero cantarte Un, dos, tres Na, na, na, na, na, na, na, na Na, na, na, na, na, na, na, na En el sofá del salón Está la mancha de un vino que se te cayó Dentro del congelador La cara de un besugo que me mira con depresión Quieres ser mi amigo, cómeme el higo No van a volver a verte paseando conmigo Quieres ser mi amigo, me meo contigo No van a volverte a verte paseando conmigo Es tan raro estar sin hablarte Cantando canciones que me hacen pensar en llamarte Iba justo a olvidar, pero he vuelto a empezar La canción que no quiero cantarte Un, dos, tres Na, na, na, na, na, na, na, na Na, na, na, na, na, na, na, na

Aunque nos hubiese encantado ver a las dos artistas juntas en algún plano, lo cierto es que nos encanta esta colaboración. Y es que se nota que han hecho lo que han querido: una canción divertida y pegadiza con la que se lo han pasado genial.