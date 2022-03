Amaia lanza 'Bienvenidos al show', el cuarto single de 'Cuando no sé quién soy'

Este viernes 11 de marzo hemos asistido al lanzamiento del cuarto single de Amaia de cara a la salida de su segundo disco: Bienvenidos al show.

Se trata de la canción de apertura del disco, en el que podemos ver a la de Pamplona en un ambiente de circo entonando las primeras estrofas de la canción que parecen adelantar el momento vital en el que se encuentra: “Ya no soy pequeña / tampoco soy mayor / quiero ser lo que se espera de mí / y seguir siendo yo a la vez”.

Al mismo tiempo, su estribillo parece desvelar lo que podemos esperar de este nuevo disco: “Tengo ganas de contaros que estoy triste y a la vez de subidón / Bienvenidos al show / de una vida en borrador / de mis noches de bajón”.

Un proyecto en el que la ganadora de Operación Triunfo 2017 ha vuelto a trabajar de la mano de Alizzz como productor y donde se reconoce más madura y segura de sí misma: “Creo que va a marcar mi carrera y creo que lo va a hacer bien […] Siento que he cambiado un montón como persona” explicaba durante una entrevista para Gallery Studio “Durante este último año lo que más destacaría es que me he conocido un mucho a mí misma, como que siento que tengo más claro quién soy en general”.

Además, durante la alfombra roja de los Premios Gaudí confirmaba que cada vez se encuentra más cómoda ante los medios de comunicación y que mide menos sus palabras, ofreciendo al público una versión más auténtica de su persona.

Nuevo Tour

De momento hemos podido conocer los tres primeros singles de su segundo trabajo, que lleva por título Cuando no sé quién soy: Yo invito, Quiero pero no y Yamaguchi. Además, el pasado 23 de febrero desvelaba la portada del disco y la lista completa de los 10 temas que formarán parte de él, dando la sorpresa de una colaboración con Aitana bajo el nombre La canción que no quiero cantarte.

A la espera de la confirmación de su lanzamiento, por el momento conocemos las primeras fechas de su nueva gira de conciertos, que por ahora recorrerá las ciudades de Donosti, Zaragoza, Sevilla, Murcia, Barcelona, Oporto, Tudela, Benidorm, Cambados, Aranda de Duero y Madrid, pasando por diferentes festivales nacionales e internacionales.