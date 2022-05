La foto que confirma la reconciliación entre Josué y Zoe (‘La isla de las tentaciones 4’)

"Hay que ser felices, no perfectos", con ese mensaje Zoe y Josué han compartido su reconciliación con sus seguidores. La pareja ha escrito esas palabras junto a una imagen en la que aparecen abrazados, él mirando a cámara como extrañado por la foto y ella mirándolo a él sonriente.

Y es que, hace menos de dos meses que ambos anunciaron su ruptura. Lo hicieron por redes sociales pero también ella detalló lo ocurrido en su canal de mtmad y hecha un mar de lágrimas: "El motivo de la ruptura ha sido una infidelidad por su parte. Podría perdonarle pero son tantas cosas ya que al final no quiero que me tome por tonta. He decidido ponerme yo delante".

Aunque parece que sí le ha perdonado finalmente. Algo que muchos presagiaban al escuchar que, aunque habían roto, seguían viviendo juntos.

Y es que es una de las parejas que más polémica causó en la cuarta edición de La isla de las tentaciones, donde parecía que él iba a ser el primero en caer, ella se coló en la hoguera de los chicos en una escapada inédita, y finalmente se marcharon juntos.

Los dos han confesado en muchas ocasiones que los celos enfermizos son los que malgastan su relación pero, al parecer, aún creen que pueden superar todo eso y seguir siendo felices.