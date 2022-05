Charo Vega hace un repaso sin filtros de sus compañeros de ‘Supervivientes’ y confirma su favorito para ganar

La ducha forma parte de nuestros hábitos diarios y muchas veces no valoramos el privilegio que es poder contar con ella. Bien lo saben los concursantes de Supervivientes que durante su paso por el concurso tienen que prescindir de ella.

Charo Vega, que ha sido la primera expulsada, ya ha podido disfrutar de una primera ducha post concurso y la ha disfrutado al máximo. Como si fuera una cosa inaccesible y un lujo lejos de su alcance, entraba en el baño mientras no paraba de repetir, “maravilloso, maravilloso”.

Ni los gemidos de Anabel Pantoja cuando Yulen Pereira le daba un masaje transmitían tanto placer como el de Charo Vega dándose una ducha. “Es un milagro, señor”, aseguraba bajo el chorro de agua.

Mientras se enjabonaba la cabeza no podía evitar seguir alabando las bondades de una buena ducha. “Madre mía, lo que yo hubiera dado por esto. Si me hubieran dejado ducharme un día o dos, quizás hubiera aguantado más”, aseguraba.

Eso ya no lo sabremos. Recordaremos su paso por la isla con ese ataque de pánico tras resultar expulsada y saber que no había acabado todo porque podía convertirse en el nuevo parásito de Playa Paraíso.

Finalmente, la audiencia decidió darle el pasaporte de vuelta a casa y eso le ha permitido volver a una relativa normalidad con ducha y desayuno. Ese otro hábito con el que comenzamos cada día ha sido alabado cuando lo ha recuperado.

Su paso por el concurso

“¿Esto es de verdad? Café, madre mía”, decía al encontrar un opulento desayuno tras su expulsión. También había un pergamino en el que le invitaban a hacer un análisis de su experiencia mientras disfrutaba del manjar.

“La experiencia, como habéis podido ver, y lo siento en el alma, no ha sido como yo tenía tantísimas ganas de que fuera. Era uno de mis sueños por cumplir, lo he cumplido y lo he cumplido regular, más bien mal”, evaluaba sobre sí misma.

Análisis de sus compañeros

Aseguraba que les tenía cariño a Kiko Matamoros y a Anabel Pantoja a la que había visto nacer. En cuanto a Rubén, señalaba que “es un ser especial, es para estudiarlo”.

“Marta Peñate me parece una niña dulce, simpática, nos hemos reído un montón antes de entrar, pero es una buscapleitos, no sé si es aposta, si es una profesional, desde luego, como actriz no tiene precio esa niña”, aseguraba sobre una de las concursantes que más discusiones ha tenido.

Para Yulen, Anuar o Alejandro no tenía más que buenas palabras. De Ignacio de Borbón insinuó que era un vago. Y en cuanto a Ainhoa Cantalapiedra, a la que nominó desde el primer momento porque “nos resultó un poco incorregible”.

Pero si tiene un candidato a ganar el concurso, ese es Nacho Palau, “para que esos niños estén más juntos y sean todo lo felices que pueden ser”.

Veremos si sus deseos se cumplen. De momento, le toca volver a España y seguir su concurso desde plató.